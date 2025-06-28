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У Первомайську до весни 2026 планують побудувати нові очисні по проєкту NEFCO та ЄС

У Первомайську за кошти ЄС та NEFCO оновлюють систему водопостачання, фото Виконком Первомайської міської радиУ Первомайську за кошти ЄС та NEFCO оновлюють систему водопостачання, фото Виконком Первомайської міської ради

До весни 2026 року у Первомайську планують завершити будівництво нової лінії очисних споруд водопостачання. Проект реалізують зав фінансової підтримки Європейського Союзу та Північної екологічної фінансової корпорації NEFCO.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Виконавчого комітету Первомайської міської ради.

«Цей об’єкт має стратегічне значення для розвитку всієї громади, адже йдеться не лише про інфраструктуру, а про якість життя її мешканців», - йдеться у публікації.

Зазначається, що Нові очисні споруди дозволять значно підвищити стандарт водопостачання, відповідаючи європейським екологічним та технічним вимогам. Очікується, що потужність станції складатиме 7000 кубометрів води на добу — цього достатньо для забезпечення значної частини жителів громади.

Над реалізацією проєкту працюють компанії: французька EGIS і українська Ecosoft, які мають репутацію у сфері водопідготовки, зазначається в повідомленні. Роботи офіційно стартували у другому кварталі 2025 року. Завершити будівництво планують до весни 2026-го. Станція буде двоповерховою, оснащеною новітнім обладнанням і автоматизованими системами керування.

Раніше повідомлялось, що у Первомайську залучать грантові гроші від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реконструкції мережі водопостачання.

Також читайте статтю «НикВести»: «Модернізація системи водопостачання, техніка та гуманітарні вантажі: Франція, Болгарія та Німеччина допомогли Первомайську під час війни».



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