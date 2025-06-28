У Первомайську до весни 2026 планують побудувати нові очисні по проєкту NEFCO та ЄС
- Анастасія Малецька
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12:02, 28 червня, 2025
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До весни 2026 року у Первомайську планують завершити будівництво нової лінії очисних споруд водопостачання. Проект реалізують зав фінансової підтримки Європейського Союзу та Північної екологічної фінансової корпорації NEFCO.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці Виконавчого комітету Первомайської міської ради.
«Цей об’єкт має стратегічне значення для розвитку всієї громади, адже йдеться не лише про інфраструктуру, а про якість життя її мешканців», - йдеться у публікації.
Зазначається, що Нові очисні споруди дозволять значно підвищити стандарт водопостачання, відповідаючи європейським екологічним та технічним вимогам. Очікується, що потужність станції складатиме 7000 кубометрів води на добу — цього достатньо для забезпечення значної частини жителів громади.
Над реалізацією проєкту працюють компанії: французька EGIS і українська Ecosoft, які мають репутацію у сфері водопідготовки, зазначається в повідомленні. Роботи офіційно стартували у другому кварталі 2025 року. Завершити будівництво планують до весни 2026-го. Станція буде двоповерховою, оснащеною новітнім обладнанням і автоматизованими системами керування.
Раніше повідомлялось, що у Первомайську залучать грантові гроші від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реконструкції мережі водопостачання.
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