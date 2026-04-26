На півдні України 27 квітня очікуються сильний вітер і заморозки

Вітер розносить шлам, який зберігається у шламосховищах Миколаївського глиноземного заводу. Фото надіслали в редакцію читачі МикВісті

Український гідрометеорологічний центр попереджає про ускладнення погодних умов в Україні 27–28 квітня.

За даними синоптиків, 27 квітня в більшості регіонів країни, крім західних областей, очікуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Крім того, вночі 27 та 28 квітня прогнозуються заморозки в повітрі 0°-3° — оголошено II рівень небезпечності (помаранчевий).

Реклама

На півдні країни 27 квітня, а також на південному сході, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0°-5°, що відповідає I рівню небезпечності (жовтий).

Синоптики закликають громадян враховувати прогноз погоди та бути обережними через можливі ускладнення умов на дорогах і в побуті.

Нагадаємо, що через складні погодні умови в Україні 26 квітня загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Рятувальники ліквідовують наслідки негоди у 13 областях.

Штормовий вітер накрив і Миколаїв та область — у місті падали дерева, зривало дахи, а на дорогах фіксували обриви дротів і пошкодження інфраструктури. Через негоду частина районів міста та області залишилась без електроенергії.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в різних районах фіксують падіння дерев і великих гілок. Також є повідомлення про пошкодження зовнішніх труб опалення та зірвані елементи покрівель. У дворах житлових будинків повалені дерева пошкодили припарковані автомобілі.

Крім того, під Миколаєвом штормовий вітер розносить по околицях небезпечний шлам, який зберігається у шламосховищах «Миколаївського глиноземного заводу». Червоний шлам — це відходи, які залишаються після переробки бокситів у глинозем. Це рудий пил, який у суху погоду легко розлітається.