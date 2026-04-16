На Миколаївщині прогнозують сильний туман 17 квітня

На Миколаївщині 17 квітня прогнозують сильний туман.

У Миколаєві та області у п’ятницю, 17 квітня, очікується сильний туман. Оголошений перший рівень небезпечності (жовтий).

Як повідомив Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, видимість 100-500 метрів.

За прогнозом синоптиків, по області буде мінлива хмарність. Вночі істотних опадів не очікується, вдень місцями можливі короткочасні дощі.

У нічні та ранкові години прогнозується туман. Вітер південно-західний, 6–11 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +2°С до +7°С, вдень від +14°С до +19°С.

У Миколаєві вночі очікується від +5°С до +7°С, вдень від +15°С до +17°С.