 Ніколь Козлова визнана 'Гравчинею Року' у Шотландії

Українка Ніколь Козлова стала найкращою футболісткою сезону в Шотландії

Ніколь Козлова визнана "Гравчинею Року", фото з Instagram-сторінки Ніколь Козлової

Українська футболістка Ніколь Козлова отримала відзнаку «Гравчиня року» у шотландській Премʼєр-лізі. Найкращу футболістку чемпіонату обирали самі гравчині ліги шляхом голосування.

Про це пише видання «Суспільне».

Українська футболістка з «Глазго Сіті» у сезоні 2025-26 відзначилася 9 голами та 5 асистами (пасами, що призвели до гола) в чемпіонаті Шотландії.

Свій останній матч за клуб вона зіграла ще у 2025 році через травму: в березні, під час гри за збірну України проти Англії у відборі на ЧС-2027, Ніколь порвала передню хрестоподібну зв’язку коліна.

У своїх соцмережах футболістка зазначила, що визнання від колег по полю робить цю нагороду особливою. Вона підкреслила, що цей сезон поєднав у собі як радість від гри, так і важкі випробування травмою.

«Те, що за це голосували самі футболістки, робить нагороду ще більш особливою. Для мене це був сезон, у якому було все — футбол у своєму найпрекраснішому і найжорстокішому вигляді», — написала Козлова в Instagram.

Зараз «Глазго Сіті» посідає третє місце в таблиці, зберігаючи шанси на чемпіонство. До кінця сезону команді залишилося три матчі, два з яких — проти прямих конкуренток у боротьбі за титул.

«Це нагадування для мене: продовжувати працювати й вірити в себе, навіть коли ніхто не бачить. Усе обов’язково прийде з часом», — додала Ніколь у своєму Telegram-каналі.

