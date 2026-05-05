Українка Ніколь Козлова стала найкращою футболісткою сезону в Шотландії
- Новини України
-
•
- Таміла Ксьонжик
-
•
-
21:32, 05 травня, 2026
-
Українська футболістка Ніколь Козлова отримала відзнаку «Гравчиня року» у шотландській Премʼєр-лізі. Найкращу футболістку чемпіонату обирали самі гравчині ліги шляхом голосування.
Про це пише видання «Суспільне».
Українська футболістка з «Глазго Сіті» у сезоні 2025-26 відзначилася 9 голами та 5 асистами (пасами, що призвели до гола) в чемпіонаті Шотландії.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Свій останній матч за клуб вона зіграла ще у 2025 році через травму: в березні, під час гри за збірну України проти Англії у відборі на ЧС-2027, Ніколь порвала передню хрестоподібну зв’язку коліна.
У своїх соцмережах футболістка зазначила, що визнання від колег по полю робить цю нагороду особливою. Вона підкреслила, що цей сезон поєднав у собі як радість від гри, так і важкі випробування травмою.
«Те, що за це голосували самі футболістки, робить нагороду ще більш особливою. Для мене це був сезон, у якому було все — футбол у своєму найпрекраснішому і найжорстокішому вигляді», — написала Козлова в Instagram.
Зараз «Глазго Сіті» посідає третє місце в таблиці, зберігаючи шанси на чемпіонство. До кінця сезону команді залишилося три матчі, два з яких — проти прямих конкуренток у боротьбі за титул.
«Це нагадування для мене: продовжувати працювати й вірити в себе, навіть коли ніхто не бачить. Усе обов’язково прийде з часом», — додала Ніколь у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, що у 2025 році, юні футболісти з Миколаєва без поразок пройшли груповий етап та вибороли золото в серії пенальті на турнірі Football Weekend.
Останні новини про: Спорт
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.