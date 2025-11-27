  • пʼятниця

Юні спортсмени з Миколаєва стали переможцями турніру Football Weekend

Юні футболісти з Миколаєва стали переможцями турніру Football Weekend. Фото: Миколаївська міська радаЮні футболісти з Миколаєва стали переможцями турніру Football Weekend. Фото: Миколаївська міська рада

Юні футболісти з Миколаєва без поразок пройшли груповий етап та вибороли золото в серії пенальті на турнірі Football Weekend.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, змагання проходили з 21 по 23 листопада у Черкасах. Турнір об’єднав футболістів з різних областей України.

Миколаївська команда U-11 здобула перемогу у Золотій лізі турніру та не програла жодного матчу на груповому етапі. У напруженому фіналі СДЮСШОР Миколаїв зіграла внічию з ДЮФК «Чорноморець Білі», а в серії пенальті переграла суперників із рахунком 3:2.

Кращим гравцем турніру став Мирон Негода, представник миколаївської команди. Тренує переможців Сергій Попович.

Раніше футболісти з Миколаєва стали переможцями Кубка Миколаївської області з футболу серед дитячо-юнацьких команд вікової категорії U-11 під гаслом «Разом до Перемоги».

Миколаївські спортсмени вибороли медалі у ХХV літніх Дефлімпійських іграх
У миколаївській «Могилянці» пройшов фізкультурно-оздоровчий фестиваль «ДРАЙВFEST»
Спортсмени, актори та зооволонтери: у рейтинг українських лідерів «УП-100» потрапили четверо миколаївців
новини

Три молоді дослідниці із півдня України отримали президентські гранти на дослідження у 2026 році

Світлана Іванченко
новини

«Я комісії довіряю, там і муха не пролетить», — Сєнкевич похвалив роботу комісії з питань ЖКГ

Ірина Олехнович
новини

«Є депутати, які свідомо зривають засідання»: у Миколаєві обговорили переформатування комісій міськради

Анна Гакман
новини

Вичерпали мандат довіри виборців, — Ільюк заявив про кризу в роботі Миколаївської міськради

Анна Гакман
новини

Афіша тижня у Миколаєві: прем'єри, концерти та кінопокази

Марія Хаміцевич
Спортсмени, актори та зооволонтери: у рейтинг українських лідерів «УП-100» потрапили четверо миколаївців
У миколаївській «Могилянці» пройшов фізкультурно-оздоровчий фестиваль «ДРАЙВFEST»
Миколаївські спортсмени вибороли медалі у ХХV літніх Дефлімпійських іграх

