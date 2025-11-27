Юні спортсмени з Миколаєва стали переможцями турніру Football Weekend

Юні футболісти з Миколаєва стали переможцями турніру Football Weekend. Фото: Миколаївська міська рада

Юні футболісти з Миколаєва без поразок пройшли груповий етап та вибороли золото в серії пенальті на турнірі Football Weekend.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, змагання проходили з 21 по 23 листопада у Черкасах. Турнір об’єднав футболістів з різних областей України.

Миколаївська команда U-11 здобула перемогу у Золотій лізі турніру та не програла жодного матчу на груповому етапі. У напруженому фіналі СДЮСШОР Миколаїв зіграла внічию з ДЮФК «Чорноморець Білі», а в серії пенальті переграла суперників із рахунком 3:2.

Кращим гравцем турніру став Мирон Негода, представник миколаївської команди. Тренує переможців Сергій Попович.

Раніше футболісти з Миколаєва стали переможцями Кубка Миколаївської області з футболу серед дитячо-юнацьких команд вікової категорії U-11 під гаслом «Разом до Перемоги».