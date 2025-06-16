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Юні футболісти з Миколаєва стали переможцями Кубка області

Футболісти з Миколаєва на відкритому чемпіонаті Одеси. Архівне фото: Миколаївська міська радаФутболісти з Миколаєва на відкритому чемпіонаті Одеси. Архівне фото: Миколаївська міська рада

Днями у Березанці відбулися фінальні матчі Кубка Миколаївської області з футболу серед дитячо-юнацьких команд вікової категорії U-11 під гаслом «Разом до Перемоги». 

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

У фінальній частині турніру змагалися шість команд: СДЮСШОР «Миколаїв», «Торпедо» з Первомайська, ФШ «Лідер» (Миколаїв), «Сокіл» (Вознесенськ), ФК «НьюТайм» (Братське) та «Укр-Нива» (Березанка).

Перемогу у напруженій боротьбі здобули юні футболісти СДЮСШОР «Миколаїв» U-11, складені з вихованців 2014 року народження. Команду тренує Сергій Попович.

Нагадаємо, в Одесі завершився відкритий міський чемпіонат з футболу серед дитячо-юнацьких команд сезону 2024–2025 років. Команда СДЮСШОР Миколаїв U11 (гравці 2014 року народження) здобула головний трофей у Вищій лізі.

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