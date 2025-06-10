Футболісти з Миколаєва перемогли на відкритому чемпіонаті Одеси

Футболісти з Миколаєва на відкритому чемпіонаті Одеси. Фото: Миколаївська міська рада

8 червня в Одесі завершився відкритий міський чемпіонат з футболу серед дитячо-юнацьких команд сезону 2024–2025 років. Команда СДЮСШОР Миколаїв U11 (гравці 2014 року народження) здобула головний трофей у Вищій лізі.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

У турнірі взяли участь 20 команд, які поділили на дві групи. Після першого етапу п’ятірка найсильніших колективів з кожної групи продовжила боротьбу у Вищій лізі. До цього етапу увійшли й миколаївці.

У Вищій лізі команда з Миколаєва провела 9 матчів, сім з яких завершила переможним рахунком.

Найкращим гравцем команди визнали Макара Шойка, а наставник команди Сергій Попович отримав звання кращого тренера чемпіонату.

Футболісти з Миколаєва на відкритому чемпіонаті Одеси. Фото: Миколаївська міська рада Футболісти з Миколаєва на відкритому чемпіонаті Одеси. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, 1 червня, на Центральному міському стадіоні Миколаєва пройшов дитячо-юнацький футбольний турнір команд півдня України, присвячений пам’яті відомого дитячого тренера Олександра Володимировича Сумма.