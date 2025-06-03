У Миколаєві пройшов дитячий футбольний турнір пам’яті тренера Олександра Сумма
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- Світлана Іванченко
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20:15, 03 червня, 2025
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У неділю, 1 червня, на Центральному міському стадіоні Миколаєва пройшов дитячо-юнацький футбольний турнір команд півдня України, присвячений пам’яті відомого дитячого тренера Олександра Володимировича Сумма.
Як зазначили у пресслужбі Миколаївської міськради, змагання стали даниною поваги тренеру, який багато років свого життя присвятив вихованню молодих футболістів, надихаючи дітей на гру, мрію та розвиток.
Організатором турніру виступила СДЮСШОР «Миколаїв». Участь у змаганнях взяли команди з Миколаєва, Первомайська, Березанки та Одеської області. Загалом — вісім колективів, зокрема дві команди СДЮСШОР «Миколаїв», футбольна школа «Лідер», ФК «Торпедо» та «Вікторі» з Первомайська, ФК «Укр-Нива» з Березанки, а також представники з Південного.
Призові місця розподілилися так:
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1 місце — СДЮСШОР «Миколаїв-1».
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2 місце — ФШ «Лідер» (Миколаїв).
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3 місце — ДЮСШ «Південне-2014».
Кожна команда отримала пам’ятні подарунки, а кращих гравців відзначили в індивідуальних номінаціях.
Під час заходу також провели спеціальний конкурс на честь тренера воротарів Олександра Штанухіна, відомого своїм внеском у розвиток юних голкіперів. Учасники змагались у пробитті пенальті, жонглюванні м’ячем і техніці гри на воротах.
Раніше у Миколаєві на базі спортивної школи «Перемога» відбулись фінальні матчі обласного чемпіонату з футболу серед гравців вікової категорії U-9.
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