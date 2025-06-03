У Миколаєві пройшов дитячий футбольний турнір пам’яті тренера Олександра Сумма

Дитячий футбольний турніру Миколаєві. Фото: пресслужба Миколаївської міськради

У неділю, 1 червня, на Центральному міському стадіоні Миколаєва пройшов дитячо-юнацький футбольний турнір команд півдня України, присвячений пам’яті відомого дитячого тренера Олександра Володимировича Сумма.

Як зазначили у пресслужбі Миколаївської міськради, змагання стали даниною поваги тренеру, який багато років свого життя присвятив вихованню молодих футболістів, надихаючи дітей на гру, мрію та розвиток.

Дитячий футбольний турніру Миколаєві. Фото: пресслужба Миколаївської міськради Дитячий футбольний турніру Миколаєві. Фото: пресслужба Миколаївської міськради Дитячий футбольний турніру Миколаєві. Фото: пресслужба Миколаївської міськради

Організатором турніру виступила СДЮСШОР «Миколаїв». Участь у змаганнях взяли команди з Миколаєва, Первомайська, Березанки та Одеської області. Загалом — вісім колективів, зокрема дві команди СДЮСШОР «Миколаїв», футбольна школа «Лідер», ФК «Торпедо» та «Вікторі» з Первомайська, ФК «Укр-Нива» з Березанки, а також представники з Південного.

Призові місця розподілилися так:

1 місце — СДЮСШОР «Миколаїв-1».

2 місце — ФШ «Лідер» (Миколаїв).

3 місце — ДЮСШ «Південне-2014».

Кожна команда отримала пам’ятні подарунки, а кращих гравців відзначили в індивідуальних номінаціях.

Дитячий футбольний турніру Миколаєві. Фото: пресслужба Миколаївської міськради Дитячий футбольний турніру Миколаєві. Фото: пресслужба Миколаївської міськради Дитячий футбольний турніру Миколаєві. Фото: пресслужба Миколаївської міськради

Під час заходу також провели спеціальний конкурс на честь тренера воротарів Олександра Штанухіна, відомого своїм внеском у розвиток юних голкіперів. Учасники змагались у пробитті пенальті, жонглюванні м’ячем і техніці гри на воротах.

Раніше у Миколаєві на базі спортивної школи «Перемога» відбулись фінальні матчі обласного чемпіонату з футболу серед гравців вікової категорії U-9.