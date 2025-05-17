  • субота

    17 травня, 2025

  • 15.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 травня , 2025 субота

  • Миколаїв • 15.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві відбувся обласний чемпіонат з футболу серед дітей

Чемпіонат Миколаївської області з футболу серед гравців категорії U-9. Фото: АФМОЧемпіонат Миколаївської області з футболу серед гравців категорії U-9. Фото: АФМО

Сьогодні, 17 травня, в Миколаєві на базі спортивної школи «Перемога» відбулись фінальні матчі обласного чемпіонату з футболу серед гравців вікової категорії U-9.

Про це повідомляє Асоціація футболу Миколаївської області.

Зазначається, що у фінальному етапі змагань взяли участь команди з Миколаєва, Південноукраїнська, Первомайська, Вознесенська та Нового Бугу. Колективи розподілили на дві ліги — Вищу та Першу. Вони змагалися за круговою системою, без урахування очок, здобутих на попередньому етапі.

За результатами команди посіли наступні місця:

Вища ліга:

  • 1 місце — «Сокіл» (Вознесенськ);
  • 2 місце — «Лідер» (Миколаїв);
  • 3 місце — ДЮФШ Братське;
  • 4 місце — «Юніор» (Новий Буг).

Перша ліга:

  • 1 місце — «Торпедо» (Первомайськ);
  • 2 місце — «Олімп» (Південноукраїнськ);
  • 3 місце — ДЮСШ «Тайфун»;
  • 4 місце — «Лідер» (Миколаїв).
Чемпіонат Миколаївської області з футболу серед гравців категорії U-9. Фото: АФМОЧемпіонат Миколаївської області з футболу серед гравців категорії U-9. Фото: АФМО
Чемпіонат Миколаївської області з футболу серед гравців категорії U-9. Фото: АФМОЧемпіонат Миколаївської області з футболу серед гравців категорії U-9. Фото: АФМО
Чемпіонат Миколаївської області з футболу серед гравців категорії U-9. Фото: АФМОЧемпіонат Миколаївської області з футболу серед гравців категорії U-9. Фото: АФМО
Чемпіонат Миколаївської області з футболу серед гравців категорії U-9. Фото: АФМОЧемпіонат Миколаївської області з футболу серед гравців категорії U-9. Фото: АФМО
Чемпіонат Миколаївської області з футболу серед гравців категорії U-9. Фото: АФМОЧемпіонат Миколаївської області з футболу серед гравців категорії U-9. Фото: АФМО

Нагадаємо, 16 травня, у Миколаєві відбувся традиційний юнацький баскетбольний турнір, присвячений пам'яті миколаївця, військового, педагога та спортсмена Сергія Гуссіді.

Останні новини про: Спорт

Кікбоксери з Миколаївщини вибороли понад 100 нагород на чемпіонаті України WTKA
У Миколаєві пройшов баскетбольний турнір на честь Героя Сергія Гуссіді
Спортсмени з Миколаївщини здобули нагороди на чемпіонаті України з греко-римської боротьби
Реклама

Читайте також:

новини

В готель у Коблевому приїхали правоохоронці та знесли літній майданчик на підставі рішення 8-річної давності

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Все старе, іржаве й небезпечне»: мешканці Миколаєва просять відремонтувати занедбаний дитячий майданчик у центрі міста

Світлана Іванченко
новини

«Це незаконний метод у боротьбі з боржниками», — депутат Степанець про вимкнення ліфтів у багатоповерхівках Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

У ЛШМД Миколаєва облаштують укриття для лежачих пацієнтів: роботи коштуватимуть ₴3,9 млн

Юлія Бойченко
новини

На винагороди українським суддям торік витратили близько ₴7,5 млрд — це на 300 млн більше, ніж у 2023 році

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Спорт

Спортсмени з Миколаївщини здобули нагороди на чемпіонаті України з греко-римської боротьби
У Миколаєві пройшов баскетбольний турнір на честь Героя Сергія Гуссіді
Кікбоксери з Миколаївщини вибороли понад 100 нагород на чемпіонаті України WTKA

У Миколаєві тимчасово змінюють рух тролейбусів №7, №8 та №9

На Одещині двоє дітей загинули під час пожежі

3 години тому

РФ на переговорах у Стамбулі вимагала визнання Криму та ще чотирьох регіонів частиною Росії

Даріна Мельничук

Головне сьогодні