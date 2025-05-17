У Миколаєві відбувся обласний чемпіонат з футболу серед дітей
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- Даріна Мельничук
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17:32, 17 травня, 2025
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Сьогодні, 17 травня, в Миколаєві на базі спортивної школи «Перемога» відбулись фінальні матчі обласного чемпіонату з футболу серед гравців вікової категорії U-9.
Про це повідомляє Асоціація футболу Миколаївської області.
Зазначається, що у фінальному етапі змагань взяли участь команди з Миколаєва, Південноукраїнська, Первомайська, Вознесенська та Нового Бугу. Колективи розподілили на дві ліги — Вищу та Першу. Вони змагалися за круговою системою, без урахування очок, здобутих на попередньому етапі.
За результатами команди посіли наступні місця:
Вища ліга:
- 1 місце — «Сокіл» (Вознесенськ);
- 2 місце — «Лідер» (Миколаїв);
- 3 місце — ДЮФШ Братське;
- 4 місце — «Юніор» (Новий Буг).
Перша ліга:
- 1 місце — «Торпедо» (Первомайськ);
- 2 місце — «Олімп» (Південноукраїнськ);
- 3 місце — ДЮСШ «Тайфун»;
- 4 місце — «Лідер» (Миколаїв).
Нагадаємо, 16 травня, у Миколаєві відбувся традиційний юнацький баскетбольний турнір, присвячений пам'яті миколаївця, військового, педагога та спортсмена Сергія Гуссіді.
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