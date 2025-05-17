У Миколаєві відбувся обласний чемпіонат з футболу серед дітей

Чемпіонат Миколаївської області з футболу серед гравців категорії U-9. Фото: АФМО

Сьогодні, 17 травня, в Миколаєві на базі спортивної школи «Перемога» відбулись фінальні матчі обласного чемпіонату з футболу серед гравців вікової категорії U-9.

Про це повідомляє Асоціація футболу Миколаївської області.

Зазначається, що у фінальному етапі змагань взяли участь команди з Миколаєва, Південноукраїнська, Первомайська, Вознесенська та Нового Бугу. Колективи розподілили на дві ліги — Вищу та Першу. Вони змагалися за круговою системою, без урахування очок, здобутих на попередньому етапі.

За результатами команди посіли наступні місця:

Вища ліга:

1 місце — «Сокіл» (Вознесенськ);

2 місце — «Лідер» (Миколаїв);

3 місце — ДЮФШ Братське;

4 місце — «Юніор» (Новий Буг).

Перша ліга:

1 місце — «Торпедо» (Первомайськ);

2 місце — «Олімп» (Південноукраїнськ);

3 місце — ДЮСШ «Тайфун»;

4 місце — «Лідер» (Миколаїв).

Чемпіонат Миколаївської області з футболу серед гравців категорії U-9. Фото: АФМО

Чемпіонат Миколаївської області з футболу серед гравців категорії U-9. Фото: АФМО

Чемпіонат Миколаївської області з футболу серед гравців категорії U-9. Фото: АФМО

Чемпіонат Миколаївської області з футболу серед гравців категорії U-9. Фото: АФМО

Чемпіонат Миколаївської області з футболу серед гравців категорії U-9. Фото: АФМО

Нагадаємо, 16 травня, у Миколаєві відбувся традиційний юнацький баскетбольний турнір, присвячений пам'яті миколаївця, військового, педагога та спортсмена Сергія Гуссіді.