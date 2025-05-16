У Миколаєві пройшов баскетбольний турнір на честь Героя Сергія Гуссіді. Фото: Миколаївська міська рада

Сьогодні, 16 травня, у Миколаєві відбувся традиційний юнацький баскетбольний турнір, присвячений пам'яті миколаївця, військового, педагога та спортсмена Сергія Гуссіді.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, на урочистому відкритті заходу були присутні родина військового, секретар міської ради Дмитро Фалько, начальниця управління у справах фізичної культури і спорту міськради Ірина Бондаренко.

У Миколаєві пройшов баскетбольний турнір на честь Героя Сергія Гуссіді. Фото: Миколаївська міська рада У Миколаєві пройшов баскетбольний турнір на честь Героя Сергія Гуссіді. Фото: Миколаївська міська рада

— Наш турнір присвячений пам'яті людині, яка захищала наші місто та країну. Ви сьогодні маєте змогу грати та змагатися на цьому майданчику саме завдяки таким людям, як він, нашим захисникам і захисницям. Сергій дуже любив життя, він був людиною-позитивом. Я вам бажаю, щоб ви теж завжди були на позитиві. І якщо сьогодні не опинитеся у призерах, ви обов'язково досягнете вершин наступного разу, якщо будете навчатися, тренуватися та прагнути перемог. Успіхів вам!, — привітав учасників змагань Дмитро Фалько.

У Миколаєві пройшов баскетбольний турнір на честь Героя Сергія Гуссіді. Фото: Миколаївська міська рада У Миколаєві пройшов баскетбольний турнір на честь Героя Сергія Гуссіді. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві пройшов баскетбольний турнір на честь Героя Сергія Гуссіді. Фото: Миколаївська міська рада У Миколаєві пройшов баскетбольний турнір на честь Героя Сергія Гуссіді. Фото: Миколаївська міська рада

Цього року за головний трофей змагалися чотири команди: «Миколаїв-1», «Миколаїв-2», збірна з Вознесенська та команда з Нового Бугу. Перемогу здобула команда «Миколаїв-1». Срібло виборов Новий Буг, бронза дісталась «Миколаєву-2», а команда з Вознесенська посіла четверте місце.

Сергій Гуссіді був педагогом, активістом, спортсменом. У 2014 році він став на захист України, воював у найгарячіших точках, захищав Донецький аеропорт. Коли війна розгорнулась повномасштабно, без вагань вступив до лав ЗСУ, був командиром гранатометного батальйону. Загинув Сергій 16 травня 2022 року в місті Вугледар Донецької області. Він є прикладом мужності, сміливості та відданості своїм життєвим принципам, який героїчно віддав своє життя за Україну.

Нагадаємо, що на честь Сергія Гуссіді у Миколаєві назвали вулицю.