Україна обіграла Францію на Чемпіонаті світу-2026 з хокею: головний тренер французів визнав перевагу «синьо-жовтих»
- Таміла Ксьонжик
20:47, 06 травня, 2026
Збірна України з хокею створила справжню сенсацію на чемпіонаті світу 2026 року, обігравши потужну Францію з рахунком 3:2.
Про це повідомляє Суспільне.
Для наших хокеїстів це найважливіша перемога за останні 20 років, адже французи посідають 13-те місце у світовому рейтингу та готуються до Олімпіади.
Україна потужно розпочала матч і вже у першому періоді закинула дві шайби. Французи змогли відігратися, але у вирішальний момент «синьо-жовті» вирвали перемогу.
Головний тренер Франції Йорік Трей після гри чесно визнав, що його команда провалила старт, тоді як українці з перших секунд були налаштовані на жорстку боротьбу.
Тренер додав, що збірна України грала набагато розумніше, а її міцні гравці просто перетиснули суперника на майданчику. За словами Трея, наші хокеїсти виявилися технічними та згуртованими, тому повністю заслужили цей історичний результат.
