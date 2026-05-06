 Україна перемогла Францію на ЧС з хокею

Україна обіграла Францію на Чемпіонаті світу-2026 з хокею: головний тренер французів визнав перевагу «синьо-жовтих»

Чемпіонат світу 2026, фото FFHG/Xavier Lainé

Збірна України з хокею створила справжню сенсацію на чемпіонаті світу 2026 року, обігравши потужну Францію з рахунком 3:2.

Про це повідомляє Суспільне.

Для наших хокеїстів це найважливіша перемога за останні 20 років, адже французи посідають 13-те місце у світовому рейтингу та готуються до Олімпіади.

Україна потужно розпочала матч і вже у першому періоді закинула дві шайби. Французи змогли відігратися, але у вирішальний момент «синьо-жовті» вирвали перемогу.

Головний тренер Франції Йорік Трей після гри чесно визнав, що його команда провалила старт, тоді як українці з перших секунд були налаштовані на жорстку боротьбу.

Тренер додав, що збірна України грала набагато розумніше, а її міцні гравці просто перетиснули суперника на майданчику. За словами Трея, наші хокеїсти виявилися технічними та згуртованими, тому повністю заслужили цей історичний результат.

