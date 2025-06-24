У Миколаєві знесли гармату часів російсько-турецьких воєн

У Миколаєві знесли гармату на набережній. Фото "МикВісті"

У вівторок, 24 червня, в центрі Миколаєва КП «Миколаївські парки» демонтували гармату, що стояла на Флотському бульварі уздовж Набережної.

Кореспонденти «МикВісті» побували на місті робіт.

Працівники комунального підприємства зняли гармату за допомогою автокрана, а після цього демонтували і постамент. Також вони розповіли кореспондентам «МикВісті» про те, що на набережній планують замінити плитку. Її почнуть класти з місця, де розташовувалась гармата.

Крім того, у коментарі виданню начальник управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров розповів, що згодом планується реконструкція набережної.

«Я знаю, що є плани на реконструкцію набережної. Там ж не тільки залишок цього постаменту (демонтованої скульптури першого городянина Михайла Фалєєва, — прим.) Там ж поряд стоїть великих чорних хрест, також є гармата часів Кримської війни, до якої також є претензії зі сторони громадськості та законодавства», — розповів Юрій Любаров.

У Миколаєві знесли гармату на набережній. Фото "МикВісті"

У Миколаєві знесли гармату на набережній. Фото "МикВісті"

Зазначимо, що питання про демонтаж піднімали ще з минулого року. Депутати Миколаївської міської ради пропонували прибрати гармату, на якій зображений двоголовий орел — Герб Російської імперії.

У Миколаєві знесли гармату на набережній. Фото "МикВісті"

У Миколаєві знесли гармату на набережній. Фото "МикВісті"

У Миколаєві знесли гармату на набережній. Фото "МикВісті"

Нагадаємо, що 21 жовтня 2022 року на Набережній неподалік від будівлі міської ради демонтували скульптуру першого городянина Михайла Фалєєва.

Також у миколаївському яхт-клубі демонтували пам’ятник державному діячу Російської імперії, засновнику Миколаєва Григорію Потьомкіну.