  • вівторок

    24 червня, 2025

  • 26.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 червня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 26.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві знесли гармату часів російсько-турецьких воєн

У Миколаєві знесли гармату на набережній. Фото У Миколаєві знесли гармату на набережній. Фото "МикВісті"

У вівторок, 24 червня, в центрі Миколаєва КП «Миколаївські парки» демонтували гармату, що стояла на Флотському бульварі уздовж Набережної.

Кореспонденти «МикВісті» побували на місті робіт.

Працівники комунального підприємства зняли гармату за допомогою автокрана, а після цього демонтували і постамент. Також вони розповіли кореспондентам «МикВісті» про те, що на набережній планують замінити плитку. Її почнуть класти з місця, де розташовувалась гармата.

Крім того, у коментарі виданню начальник управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров розповів, що згодом планується реконструкція набережної.

«Я знаю, що є плани на реконструкцію набережної. Там ж не тільки залишок цього постаменту (демонтованої скульптури першого городянина Михайла Фалєєва, — прим.) Там ж поряд стоїть великих чорних хрест, також є гармата часів Кримської війни, до якої також є претензії зі сторони громадськості та законодавства», — розповів Юрій Любаров.

У Миколаєві знесли гармату на набережній. Фото У Миколаєві знесли гармату на набережній. Фото "МикВісті"
У Миколаєві знесли гармату на набережній. Фото У Миколаєві знесли гармату на набережній. Фото "МикВісті"

Зазначимо, що питання про демонтаж піднімали ще з минулого року. Депутати Миколаївської міської ради пропонували прибрати гармату, на якій зображений двоголовий орел — Герб Російської імперії.

У Миколаєві знесли гармату на набережній. Фото У Миколаєві знесли гармату на набережній. Фото "МикВісті"
У Миколаєві знесли гармату на набережній. Фото У Миколаєві знесли гармату на набережній. Фото "МикВісті"
У Миколаєві знесли гармату на набережній. Фото У Миколаєві знесли гармату на набережній. Фото "МикВісті"

Нагадаємо, що 21 жовтня 2022 року на Набережній неподалік від будівлі міської ради демонтували скульптуру першого городянина Михайла Фалєєва.

Також у миколаївському яхт-клубі демонтували пам’ятник державному діячу Російської імперії, засновнику Миколаєва Григорію Потьомкіну.

Останні новини про: Демонтаж

У Заводському районі Миколаєва демонтують більше 250 незаконних рекламних вивісок
Виконком Миколаєва планує відмовити у розміщенні реклами у центрі
У Миколаєві демонтували майже 40 незаконних кіосків
Реклама

Читайте також:

новини

Данія хоче створити громадський простір на території суднобудівного заводу у Миколаєві, — Кім

Аліса Мелік-Адамян
новини

Зовнішня торгівля Миколаївщини: експорт впав, імпорт — зріс

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич відповів на скарги миколаївців щодо звуку мотоциклів у нічний час: «Засуджую цих гонщиків»

Юлія Бойченко
новини

Цибуля, сало й риба подорожчали: як змінилися ціни на Миколаївщині у травні

Світлана Іванченко
новини

«Ми втратимо лікарів і пацієнтів»: депутатка і лікарка Шапошнікова виступила проти об’єднання центрів первинки у Миколаєві

Аліна Квітко

Останні новини про: Демонтаж

У Миколаєві демонтували майже 40 незаконних кіосків
Виконком Миколаєва планує відмовити у розміщенні реклами у центрі
У Заводському районі Миколаєва демонтують більше 250 незаконних рекламних вивісок

Земля Миколаївщини залишається однією з найдешевших для агробізнесу

Росіяни били по Миколаївщині дронами та артилерією: пошкоджено будинок, виникли пожежі

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Даріна Мельничук

Головне сьогодні