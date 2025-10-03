Нардеп звинуватив владу Миколаєва у переплаті за турецькі автобуси замість підтримки українських виробників

Частина з партії автобусів, які були придбані для КП «Миколаївпастранс». Фото: МикВісті

Народний депутат України Дмитро Кисилевський заявив, що мерія Миколаєва «зганьбилася» придбанням турецьких автобусів замість підтримки українських виробників.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що мова йде про партію автобусів, які 11 вересня заїхали на територію України. Як зʼясували «МикВісті», призначені вони для комунального підприємства «Миколаївпастранс».

Загалом Миколаїв в рамках кредиту ЄБРР має отримати 26 автобусів. Сума кредиту складає 4,7 мільйона євро. При цьому умови закупівлі, як пише нардеп, були виписані під турецького виробника.

Дмитро Киселевський зазначає, що на ту ж суму українські заводи могли б поставити 55 автобусів Миколаєву.

— ​​Якби ці кошти пішли на закупівлю українських автобусів в такій кількості, яку купили у турків, місто зекономило б 98 мільйонів гривень, роботу отримали б тисячі працівників, а український виробник сплатив би близько 40 мільйонів податків, які йдуть на ЗСУ. Здавалося б, для міськради прифронтового міста цього аргументу мало бути достатньо. Натомість мерія Миколаєва вирішила підтримати бюджет Туреччини, її робочі місця та її збройні сили. А Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав турецьку економіку, спричинивши шкоду економіці України, — зазначив він.

У дописі Дмитро Кисилевський навів приклад Львову, де підписали угоду з місцевим заводом на закупівлю 48 автобусів за кредитні кошти ЄБРР. Він назвав це «раціональною і патріотичною позицією» міської влади.

— Технічні характеристики українських автобусів, які виробляють у Чернігові, Черкасах, Запоріжжі та Львові, нічим не поступаються закордонним аналогам. Різниця лише в тому, що у виготовленні українського автобуса беруть участь біля 200 підприємств по всій країні. На кожному з них працюють люди, чиї сімʼї в умовах війни залишились і працюють тут, серед нас. А ще українські виробники мають максимально близькі до замовника склади із запчастинами, які не треба вести з-за кордону. Сервісні підрозділи і т.п., — додає нардеп.

Дмитро Кисилевський дорікнув владі Миколаєва і так званою «данською моделлю», коли міжнародну допомогу направили на потреби прифронтового міста і на підтримку вітчизняних підприємств, у той час як Миколаїв звертається за транспортом до турецького виробника.

— Мерія Миколаєва при закупівлі автобусів повела себе так, ніби ніякої війни немає. Йде війна, ми маємо бути прагматичними. Тим, до кого це ніяк не доходить, варто перечитати цей пост кілька разів і нарешті зрозуміти: «Зроблено в Україні» — це не гасло, а єдиний рецепт виживання економіки нашої держави в умовах війни, — заявив народний депутат.