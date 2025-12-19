 Одещина увійшла до трійки регіонів з найбільшою кількістю адвокатів, на Миколаївщині — 1 тис. фахівців

  пʼятниця

    19 грудня, 2025

На Миколаївщині — понад 1 тис. адвокатів, Одещина серед лідерів за кількістю фахівців

На Миколаївщині зареєстровані 1130 адвокатів, тоді як Одеська область увійшла до трійки регіонів-лідерів за кількістю фахівців. В області працює понад 4 тисячі адвокатів.

Про це свідчить аналітика Опендатабот за даними Єдиного реєстру адвокатів України.

Кількість адвокатів в Україні. Інфографіка: ОпендатаботКількість адвокатів в Україні. Інфографіка: Опендатабот

Найбільше адвокатів зареєстровано у Київській області — 9258 фахівців, що становить 18% від загальної кількості по країні. У Києві працюють 5550 адвокатів (11%). Третє місце за кількістю спеціалістів поділили Одеська область — 4016 адвокатів та Дніпропетровська область — 4015. У Херсонській області зареєстровані 570 адвокатів.

Загалом, станом на кінець жовтня, в країні працює майже 53 тисячі адвокатів. Водночас ще влітку Національна асоціація адвокатів України повідомляла про 53361 чинного фахівця, тож за осінній період реєстр скоротився на 401 адвоката. Попри це, від початку повномасштабного вторгнення кількість адвокатів в Україні зросла на 8%. Також зазначається, що 59% адвокатів у реєстрі — чоловіки.

Раніше повідомлялось, що зарплати представників робітничих професій в Україні за останні роки зросли у кілька разів — найвищі нині у мулярів, штукатурів і сантехніків.

Обговорення

МикВісті знову увійшли до Мапи рекомендованих медіа

