Зарплати робітничих професій зросли до ₴60 тисяч: найвищі у мулярів, штукатурів, сантехніків

Зарплати робітничих професій зросли до 60 тис. грн. Архівне фото «МикВісті»

Зарплати представників робітничих професій в Україні за останні роки зросли у кілька разів — найвищі нині у мулярів, штукатурів і сантехніків.

Про це свідчить спільне дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації.

За даними аналітиків, з 2022 по 2025 рік середні зарплати у більшості спеціальностей піднялися на 50–100%, а в окремих випадках — утричі. Якщо ще кілька років тому муляр міг заробити 15 тисяч гривень, то зараз його місячний дохід сягає 50 тисяч гривень. Штукатури отримують близько 60 тисяч гривень, сантехніки — 40 тисяч гривень. Зарплати малярів, плиточників і фасадників коливаються від 38 до 52 тисяч гривень.

Найменше зростання зафіксували серед різноробочих: із 12,5 тисяч у 2022 році до 22,5 тисяч гривень у 2025-му. Втім, навіть у цій категорії річне підвищення перевищує 20%.

У 2024–2025 роках темпи зростання дещо сповільнилися, проте тенденція лишається позитивною. Найбільше додали у зарплатах сантехніки, маляри та різноробочі.

Експерти пояснюють, що ринок робітничих спеціальностей залишається одним із найдинамічніших в Україні. Заробітки майстрів зростають під впливом інфляції, дефіциту кадрів і відновлення будівельного сектору. Попит на робочі руки зберігатиметься і надалі, а конкуренція між роботодавцями лише підштовхуватиме зарплати вгору.

Нагадаємо, що у червні 2025 року середня зарплата в Миколаївській ОВА перевищила 43 тисячі гривень, регіон посідає сьоме місце серед обласних адміністрацій. Найвищі доходи отримували держслужбовці Херсонщини — понад 66 тисяч гривень.