Мовна омбудсменка пропонує підвищити штрафи за порушення закону про державну мову

Олена Івановська пропонує підвищити штрафи за порушення закону про державну мову. Фото: пресслужба уповноваженого із захисту державної мовиОлена Івановська пропонує підвищити штрафи за порушення закону про державну мову. Фото: пресслужба уповноваженого із захисту державної мови

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до Кабінету Міністрів із пропозицією ініціювати посилення відповідальності за порушення мовного законодавства. Йдеться про можливі зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як йдеться на Facebook-сторінці мовної омбудсменки, чинні розміри штрафів не виконують стримувальної функції та не спонукають порушників дотримуватися вимог закону. У багатьох випадках сплатити штраф простіше, ніж привести діяльність у відповідність до мовних норм.

Вона також звернула увагу на зростання кількості звернень громадян щодо порушень мовного законодавства. Найчастіше скарги стосуються сфери обслуговування, реклами, інтернет-ресурсів і поширення публічної інформації. Водночас низький рівень відповідальності, на її думку, формує у порушників відчуття безкарності та підриває ефективність державного контролю.

Олена Івановська наголосила, що нинішні штрафи не співмірні з економічною вигодою, яку отримують окремі суб’єкти господарювання, системно ігноруючи вимоги мовного законодавства, а тому не мотивують до добровільного виконання закону.

Наразі за порушення закону про державну мову передбачені штрафи у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що у 2025 році становить 3400–8500 гривень. За повторне порушення сума штрафу зростає до 11 900 гривень. Закон регулює використання української мови в освіті, культурі, медіа, рекламі, охороні здоров’я, транспорті та інших сферах.

Раніше, у червні, попередній мовний омбудсмен Тарас Кремінь повідомляв, що з початку 2025 року до місцевих бюджетів надійшло майже 200 тисяч гривень штрафів за порушення мовного законодавства.

