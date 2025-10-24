  • пʼятниця

    24 жовтня, 2025

  • 16.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 16.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На окупованих територіях росіяни влаштували лінгвоцид української мови, — Кремінь

фото: facebook/taras.kreminТарас Кремінь заявив, що росіяни влаштували лінгвоцид на окупованих територіях, фото: facebook/taras.kremin

Російська окупаційна влада продовжує утиски української мови на тимчасово захоплених територіях та за кордоном. Під тиском російської пропаганди опинилися українські педагоги й учні, яких змушують переходити на російську мову.

Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив уповноважений із захисту державної мови у 2020–2025 роках Тарас Кремінь.

— З початком повномасштабного вторгнення і, звичайно, з початком агресії у 2014 році, питання мови не сходило з порядку денного ворога. Те, що ми бачимо на тимчасово окупованих територіях, тому те, що ми бачимо в міжнародному просторі, як, скажімо, в країнах Європи, де є концентрація вимушено переміщених українців, як росіяни створюють можливості і примусово заштовхують їх до своїх культурних так званих центрів з подальшою обробкою їхнього світогляду, їхньої свідомості, — зазначив Тарас Кремінь.

За його словами, вчителів української мови, літератури та історії на окупованих територіях примусово переводять на викладання російських предметів, що є проявом лінгвоциду. Тому, на переконання Тараса Кременя, необхідно посилити відповідальність за порушення мовних прав громадян України, передбачивши відповідні зміни до Кримінального кодексу.

— За лінгвоцид у тимчасовій окупації повинна бути сувора відповідальність. Мова там перебуває під великим тиском, тому варто запровадити покарання за такі дії, — наголосив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, Уряд України планує вилучити російську та молдовську мови з переліку тих, що підпадають під захист Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Останні новини про: Війна в Україні

Бельгія заблокувала «репараційний кредит» Україні на €140 млрд: рішення перенесли до грудня
У Херсоні після ранкового обстрілу поранені 14 людей, пошкоджені будинки
ЄС гарантував фінансову допомогу Україні до 2027 року, — Зеленський
Реклама

Читайте також:

новини

Дати пластику друге життя: у Миколаївському зоопарку пройшла екологічна акція

Ірина Олехнович
новини

У Миколаєві учнів спортивних класів планують годувати двічі на день

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві невідомі пошкодили пам’ятник адміралу Макарову

Світлана Іванченко
новини

Логістика під час війни: Одещина увійшла в топ-регіонів за кількістю компаній

Світлана Іванченко
новини

Як провести тиждень у Миколаєві: вистави, концерти, кіно та сімейний відпочинок

Марія Хаміцевич
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

ЄС гарантував фінансову допомогу Україні до 2027 року, — Зеленський
У Херсоні після ранкового обстрілу поранені 14 людей, пошкоджені будинки
Бельгія заблокувала «репараційний кредит» Україні на €140 млрд: рішення перенесли до грудня

На Миколаївщині дрони пошкодили будинок у Дмитрівці, частина села залишалась без світла

У Херсоні після ранкового обстрілу поранені 14 людей, пошкоджені будинки

Бельгія заблокувала «репараційний кредит» Україні на €140 млрд: рішення перенесли до грудня