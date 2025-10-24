На окупованих територіях росіяни влаштували лінгвоцид української мови, — Кремінь

Тарас Кремінь заявив, що росіяни влаштували лінгвоцид на окупованих територіях, фото: facebook/taras.kremin

Російська окупаційна влада продовжує утиски української мови на тимчасово захоплених територіях та за кордоном. Під тиском російської пропаганди опинилися українські педагоги й учні, яких змушують переходити на російську мову.

Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив уповноважений із захисту державної мови у 2020–2025 роках Тарас Кремінь.

— З початком повномасштабного вторгнення і, звичайно, з початком агресії у 2014 році, питання мови не сходило з порядку денного ворога. Те, що ми бачимо на тимчасово окупованих територіях, тому те, що ми бачимо в міжнародному просторі, як, скажімо, в країнах Європи, де є концентрація вимушено переміщених українців, як росіяни створюють можливості і примусово заштовхують їх до своїх культурних так званих центрів з подальшою обробкою їхнього світогляду, їхньої свідомості, — зазначив Тарас Кремінь.

За його словами, вчителів української мови, літератури та історії на окупованих територіях примусово переводять на викладання російських предметів, що є проявом лінгвоциду. Тому, на переконання Тараса Кременя, необхідно посилити відповідальність за порушення мовних прав громадян України, передбачивши відповідні зміни до Кримінального кодексу.

— За лінгвоцид у тимчасовій окупації повинна бути сувора відповідальність. Мова там перебуває під великим тиском, тому варто запровадити покарання за такі дії, — наголосив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, Уряд України планує вилучити російську та молдовську мови з переліку тих, що підпадають під захист Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.