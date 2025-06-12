Порушники мовного закону сплатили вже майже 200 тисяч гривень штрафів, — мовний омбудсмен

Тарас Кремінь.. Скриншот з відео

Від початку 2025 року за порушення мовного законодавства до місцевих бюджетів надійшло близько 200 тисяч гривень штрафів.

Про це в інтерв’ю «Лівому берегу» повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За словами омбудсмена, з початку року він отримав 1182 звернення щодо можливих порушень. Наразі за ними триває 420 заходів державного контролю.

«Цього року я розглянув 252 справи про адмінпорушення, виніс 57 штрафів — у середньому по 3400 гривень. Крім того, було видано 134 попередження у випадках повторних чи менш грубих порушень», — уточнив Тарас Кремінь.

Найчастіше мовні порушення фіксують у сфері обслуговування, зовнішньої реклами, освіти та в інформації про товари й послуги. За словами мовного омбудсмена, у 80% випадків після звернень громадян ситуацію вдається оперативно виправити.

«Наприклад, якщо вивіска була не українською мовою — її змінюють, і питання вичерпується», — пояснив Тарас Кремінь.

Крім того, він зазначає, що загальна кількість порушень не зменшується, зокрема через появу нових інтернет-ресурсів і нових інформаційних приводів, що часто провокують мовні конфлікти.

Нагадаємо, що за 2024 рік в Україні найбільше порушень мовного законодавства зафіксували у Києві та Одесі.