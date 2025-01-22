Найбільше порушень мовного закону у 2024 році зафіксували в Києві та Одесі, – омбудсмен Кремінь

Тарас Кремінь. Фото: ukrinform.ua

За 2024 рік в Україні найбільше порушень мовного законодавства зафіксували у Києві та Одесі.

Таку статистику оприлюднив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його словами, із 439 виявлених порушень Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 36% припадає на Київ (160 випадків). Друге місце посіла Одеса — 78 порушень (18%), за нею Харків із 39 випадками (9%) та Дніпро — 23 випадки (5%).

Загалом у 2024 році Секретаріат Уповноваженого провів 716 заходів державного контролю, у результаті яких складено 340 протоколів.

«Сфера інтернету залишається однією з найчутливіших. В умовах війни захист української - важлива складова національної безпеки. Об’єднуючи зусилля держави, бізнесу та громадянського суспільства, ми разом утверджуємо державну мову як в Інтернеті, в якому найбільше проблем, так і в інших сферах. Вважаю, що мої рекомендації будуть враховані органами влади, адже за ними – стале майбутнє країни», – зауважив Тарас Кремінь.

Найбільше порушень мовного закону у 2024 році зафіксували в Києві та Одеса, ілюстрація: Уповноважений із захисту державної мови

Нагадаємо, нещодавно призначили представницю Уповноваженого із захисту державної мови в Одесі — Яну Кузьміну. Вона стежитиме за дотриманням мовного закону в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях, а також в Автономній Республіці Крим.