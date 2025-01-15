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На Півдні призначили нову представницю Уповноваженого із захисту державної мови

Тарас Кремінь з Яною Кузьміною (зліва) та Кристиною Головачовою (справа). Фото: Тарас Кремінь/FacebookТарас Кремінь з Яною Кузьміною (зліва) та Кристиною Головачовою (справа). Фото: Тарас Кремінь/Facebook

У середу, 15 січня, призначили представницю Уповноваженого із захисту державної мови в Одесі — Яну Кузьміну. Вона стежитиме за дотриманням мовного закону в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях, а також в Автономній Республіці Крим.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його словами, Яна Кузьміна — юристка з досвідом роботи в органах державної влади та громадського сектору понад 8 років. Більше 5 років присвятила правозахисній діяльності, зокрема додержанню конституційних прав і свобод людини та громадянина. 

Крім того, затвердили нову представницю Уповноваженого із захисту державної мови у Дніпрі. Посаду обійняла Кристина Головачова, яка має багаторічний досвід роботи у сфері захисту української мови та правозахисної діяльності.

Зазначається, що вона стежитиме за дотриманням мовного законодавства у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській і Донецькій областях.

Нагадаємо, в Україні за перше порушення мовного закону передбачено попередження, а за друге порушення — штраф 3400 гривень.

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