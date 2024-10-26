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За порушення мовного закону доведеться заплатити штраф 3400 грн, — мовний омбудсмен

Тарас Кремінь. Фото: ukrinform.uaТарас Кремінь. Фото: ukrinform.ua

В Україні за перше порушення мовного закону передбачено попередження, а за друге порушення — штраф 3400 гривень.

Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі Ранок.LIVE.

Омбудсман зазначив, що суттєво зміниться мовна ситуація, по відношенню до порушників будуть застосовуватись максимальні санкції. 

«Закон прописано таким чином, що у випадку першого порушення ми маємо попередити, а у випадку другого мовного порушення за конкретною статтею передбачається штраф у розмірі 3400 гривень», — сказав він.

Також посадовець прокоментував питання щодо порушення мовного закону в школах. Він наголосив, що наразі на законодавчому рівні затверджено поняття про українськомовне середовище.

«Все що відбувається на території закладу загальної середньої освіти має здійснюватися із дотриманням мовного закону, тобто українською мовою», — додав омбудсман.

Тарас Кремінь зауважив, що за результати досліджень державної служби якості освіти, серед порушників мовного закону в школах є вчителі, і вони це визнають.

«Будьте свідомими і відповідальними, забезпечуйте права школярів на навчання українською мовою і допомагайте батькам цих дітей опановувати мову і переходити. Тому що мова спілкування вдома, мова спілкування у соціальних мережах має бути українською. Дбаймо про майбутнє української держави та забезпечуймо виконання мовного закону в закладах освіти», — каже політик.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь цього року зафіксував найбільше порушень мовного законодавства в Київ, на Одещині, Харківщині та Дніпропетровщині.

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