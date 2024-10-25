Порушення мовного закону: найбільше скарг зафіксували у Києві та на Одещині

Порушення мовного законодавства. Ілюмтративне фото з відкритих джерел

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь цього року зафіксував найбільше порушень мовного законодавства в Київ, на Одещині, Харківщині та Дніпропетровщині.

Про це свідчать дані моніторингового сервісу «Опендатабот».

Вказується, що в Україні цього року було 1808 звернень щодо порушення мовного закону, що в 1,7 рази менше, ніж торік.

Найчастіше скарги надходять з таких регіонів:

Київ — 706 звернень;

Одещина — 326;

Харківщина — 149;

Дніпропетровщина — 148.

Скриншот даних з сервісу Опендатабот

Також зазначається, що звернень щодо порушень мовного закону поменшало, водночас покарань за ними стало більше. Так, 216 протоколів було складено на порушників мовного закону цьогоріч. Наразі вже накладено 64 штрафи та винесено 91 попередження.

Найбільше українці скаржаться на відсутність української версії сайту — 29%. Обслуговування російською мовою стало причиною скарг у 16% звернень. Ще 13,7% порушень повʼязані з рекламою.

Скриншот даних з сервісу Опендатабот

Раніше, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь висловив незадоволення тим, як в Миколаєві виконуються норми мовного законодавства, зокрема щодо розміщення вивісок на приватних закладах у місті російською мовою.

Нагадаємо, що у 2023 році у Миколаєві підприємців зобов’язали перекласти українською ще близько 40 вивісок.

Станом на травень 2024 року майже половина підприємців Миколаєва змінили рекламні вивіски на українську.