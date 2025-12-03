Рада оновила переклад Європейської хартії регіональних або міноритарних мов: російську вилучили

Рада ухвалила закон про оновлення перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Фото: ВРУ

Верховна Рада ухвалила закон, який узгоджує українське законодавство з оновленим офіційним перекладом Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

За документ проголосували 264 народні депутати, пише видання LB.

Навіщо оновили переклад Хартії

Попередній переклад ключового терміна «regional or minority languages», як «регіональні мови або мови меншин» — був зроблений із російської версії, а не з оригіналу. Це призводило до хибних трактувань, що Хартія нібито стосується захисту національних меншин, а не мов, носії яких є менш чисельними.

Новий переклад «регіональні або міноритарні мови» — точно відображає зміст документа та усуває можливості політичних маніпуляцій, зокрема щодо статусу української мови.

Які мови отримають підтримку держави

Законом оновлено перелік мов, на які поширюється дія Хартії в Україні. Із нього виключено:

російську мову, як таку, що не є загроженою та історично домінувала;

«молдавську» мову, оскільки Молдова офіційно визнає румунську державною.

Режим підтримки зберігається для мовних спільнот, які потребують захисту:

білоруської, болгарської, гагаузької, кримськотатарської, новогрецької, німецької, польської, румунської, словацької, угорської, чеської та івриту.

Які закони змінюються

Уточнення термінології вносяться до трьох законів України:

«Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин»;

«Про національні меншини (спільноти) України»;

«Про медіа».

Усі формулювання приведені у відповідність до нового офіційного перекладу.

Чому це було важливо

Конституційний Суд ще у 2021 році наголошував на юридичній невпорядкованості у застосуванні Хартії та вимагав визначити її коректний переклад. Стара редакція створювала правові колізії та дозволяла використовувати Хартію як інструмент тиску на позиції української мови.

Оновлений переклад забезпечує правильне тлумачення документа: він спрямований на захист загрожених мов і розвиток менших мовних спільнот, при цьому не шкодить статусу державної мови.

Що зміниться після ухвалення

Україна офіційно застосовуватиме коректний переклад Хартії, усуваючи суперечності, на які роками вказували експерти.

Підтримку отримуватимуть лише ті мови, що дійсно потребують захисту.

Російська мова не матиме статусу «загроженої» і не отримуватиме особливих преференцій у публічній сфері.