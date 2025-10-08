Одещина опинилась серед лідерів за кількістю порушень мовного законодавства у 2025 році. Фото з відкритих джерел

Секретаріат уповноваженої із захисту державної мови за дев’ять місяців 2025 року отримав 2227 звернень громадян щодо порушення Закону України «Про функціонування української мови як державної». Це на 27% більше, ніж за той самий період 2024 року (1633 скарги).

Про це повідомили на сайті мовної омбудсманки Олени Івановської.

Найбільше скарг надійшло з Києва — 870 (39% від загальної кількості). Далі у рейтингу — Одеська область із 339 зверненнями (15%), Харківська — 286 (13%) та Дніпропетровська — 201 (9%).

Найчастіше громадяни скаржилися на:

відсутність української версії сайтів інтернет-магазинів та інших вебресурсів — 574 звернення (26%);

порушення мовних норм у зовнішній рекламі та вивісках — 443 (20%);

недотримання мовного закону під час обслуговування — 397 (18%);

випадки у сфері освіти — 145 (7%);

порушення у сфері культури — 112 (5%);

недотримання мовних вимог у медзакладах — 93 (4%).

Також до омбудсманки надходили скарги щодо мови інформації про товари та послуги (115 звернень), у сфері медіа (82), транспорті (53), книговиданні (35) і спорті (25).

За словами Олени Івановської, збільшення кількості звернень свідчить про те, що українці стають більш уважними до свого права на отримання інформації та послуг державною мовою.

— Особливо хочу наголосити: освіта — наш стратегічний напрямок. Адже саме тут формується мовна культура молоді. Це фундамент нашої національної свідомості», — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Одеська область теж була серед лідерів за кількістю порушень мовного законодавства від початку 2025 року.