Одещина опинилась серед лідерів за кількістю порушень мовного законодавства у 2025 році
- Ірина Олехнович
20:41, 08 жовтня, 2025
Секретаріат уповноваженої із захисту державної мови за дев’ять місяців 2025 року отримав 2227 звернень громадян щодо порушення Закону України «Про функціонування української мови як державної». Це на 27% більше, ніж за той самий період 2024 року (1633 скарги).
Про це повідомили на сайті мовної омбудсманки Олени Івановської.
Найбільше скарг надійшло з Києва — 870 (39% від загальної кількості). Далі у рейтингу — Одеська область із 339 зверненнями (15%), Харківська — 286 (13%) та Дніпропетровська — 201 (9%).
Найчастіше громадяни скаржилися на:
- відсутність української версії сайтів інтернет-магазинів та інших вебресурсів — 574 звернення (26%);
- порушення мовних норм у зовнішній рекламі та вивісках — 443 (20%);
- недотримання мовного закону під час обслуговування — 397 (18%);
- випадки у сфері освіти — 145 (7%);
- порушення у сфері культури — 112 (5%);
- недотримання мовних вимог у медзакладах — 93 (4%).
Також до омбудсманки надходили скарги щодо мови інформації про товари та послуги (115 звернень), у сфері медіа (82), транспорті (53), книговиданні (35) і спорті (25).
За словами Олени Івановської, збільшення кількості звернень свідчить про те, що українці стають більш уважними до свого права на отримання інформації та послуг державною мовою.
— Особливо хочу наголосити: освіта — наш стратегічний напрямок. Адже саме тут формується мовна культура молоді. Це фундамент нашої національної свідомості», — зазначила вона.
Нагадаємо, раніше Одеська область теж була серед лідерів за кількістю порушень мовного законодавства від початку 2025 року.
