Одеська область серед лідерів за кількістю порушень мовного законодавства від початку 2025 року

За першу половину 2025 року в областях Україні зафіксували 521 порушення мовного законодавства.

Про це повідомили в Уповноваженого із захисту державної мови.

Найбільшу кількість порушень виявлено у таких сферах: користувацьких інтерфейсів (36% від загальної кількості — стаття 27 мовного Закону), обслуговування споживачів (26% — стаття 30) та інформації для загального ознайомлення (22% — стаття 28).

За результатами заходів державного контролю найбільше порушень встановили в Києві, Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Загалом за першу половину 2025 року до Уповноваженого із захисту державної мови надійшли 1,4 тисячі звернень громадян. Це на 348 більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, депутатка Одеської міської ради від партії «Європейська Солідарність» Жанна Мандриченко звернулася зі скаргою до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя через порушення мовного законодавства в одному з гіпермаркетів «Епіцентр К».