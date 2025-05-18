Депутатка поскаржилась Креміню на порушення мовного закону в супермаркеті Одеси

Жанна Мандриченко. Фото: usionline

Депутатка Одеської міської ради від партії «Європейська Солідарність» Жанна Мандриченко звернулася зі скаргою до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня через порушення мовного законодавства в одному з гіпермаркетів «Епіцентр К».

Як зазначила депутатка, інцидент стався, коли вона з друзями стояла в черзі, касирка раптово заявила, що не буде їх обслуговувати й порадила перейти до каси самообслуговування, пишуть «МикВісті».

Мандриченко нагадала касирці, що згідно з чинним законодавством, мовою обслуговування має бути українська. У відповідь касирка знову відповіла російською.

«Не вам указывать, что мне делать и как разговаривать, понаехали здесь», — відрізала мені касирка», — написала депутатка.

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Замість урегулювання ситуація переросла в агресивну словесну перепалку з типовими висловами на кшталт: «понаехали», «одесситы так не разговаривают».

«Коротше, ящик Пандори було відкрито. Я почула класичне — «понаехали», «одесситы так не разговаривают», «езжайте туда откуда приехали», «да я в два раза старше вас, девушка!», — розповіла Жанна Мандриченко.

Після початку відеофіксації касирка, за словами депутатки, почала кричати, що не давала дозволу на зйомку. До інциденту долучився охоронець та інша касирка, яка врешті провела розрахунок і відправила колегу в адміністративне приміщення.

«Викликали адміністраторку, але її чомусь не було на робочому місці. У касирки забрала ключі від каси інша касирка, яка власне й провела розрахунок, відправивши свою колегу кудись в адміністративне приміщення, бо остання не хотіла обслуговувати «понаїхавших», — підсумувала депутатка.

Депутатка подала офіційну скаргу до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, додавши відеодоказ інциденту. Вона також підкреслила, що не розголошує дані працівниці, аби дати адміністрації «Епіцентру» шанс самостійно відреагувати й нагадати персоналу про норми сервісу та дотримання мовного законодавства.

«А на чекові, до речі, написано: «Вистоїмо! Переможемо!». Шкода, що актуальні та правильні лозунги нівелюються ось таким персоналом, — зазначила Жанна Мандриченко.

Нагадаємо, з початку 2025 року Уповноваженому із захисту державної мови надійшло 646 звернень щодо порушення мовного законодавства, найбільше з яких — з Києва, Одеської та Харківської областей.