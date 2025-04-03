Кремінь: з початку 2025 року на порушення мовного законодавства надійшло понад 600 звернень, найбільше — з Києва та Одещини

Тарас Кремінь. Фото: Dsnews.ua

З початку 2025 року Уповноваженому із захисту державної мови надійшло 646 звернень щодо порушення мовного законодавства, найбільше з яких — з Києва, Одеської та Харківської областей.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Зазначається, що з Києва надійшло 261 звернення, з Одеської — 84, з Харківської — 71, з Дніпропетровської — 69, а з Київської та Донецької — по 22 звернення.

«Сфера обслуговування й надалі залишається однією з найчутливіших. Так, від початку 2025 року на адресу Уповноваженого надійшло 307 скарг щодо порушення мовного Закону в тій царині. Зокрема, 175 звернень стосувалось інтернет представництв (відсутня українськомовна версія вебсайтів або завантажується за замовчуванням версія недержавною мовою за наявності українськомовної); 104 — щодо надання послуг і 28 — щодо інформації про товари та послуги», — повідомив Тарас Кремінь.

З початку 2025 року на порушення мовного законодавства надійшло 646 звернень, ілюстрація facebook/Тарас Кремінь

Також, за його словами, залишається актуальною проблема дотримання вимог мовного законодавства у сфері інформації для загального ознайомлення та зовнішньої реклами. Протягом січня-березня 2025 року було зафіксовано 128 звернень, з яких 67 надійшло з Києва.

«Значною також є кількість скарг щодо порушень у сферах культури (32), медіа (30), органів влади (29) та охорони здоров’я (27)», — додав Уповноважений.

Нагадаємо, у Центральному районі Миколаєва найбільше вивісок, що не відповідають нормам мовного законодавства. За словами уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, з початку 2025 року з Миколаєва надійшло 44 звернення про порушення мовного законодавства, з них п’ять — щодо адресних табличок.

Перейменування топонімів у Миколаєві

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У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення. В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

Зокрема у липні 2024 року на Миколаївщині завершили процес перейменування та затвердили нові назви для 411 вулиць та провулків. У Миколаєві перейменували 49 вулиць і провулків, які дублювалися.

Оновлені назви населених пунктів Миколаївської області, які перейменували восени 2024 року, вже відображаються у сервісі Google Maps.

На мапі вже можна побачити місто Південноукраїнськ, яке до цього мало назву Южноукраїнськ. Верховна рада остаточно перейменувала місто у жовтні 2024 року. Водночас на мапі відображаються нові назви ще 18 сіл та селищ Миколаївської області, які парламент перейменував у вересні цього року.

У 2025 році у міських трамваях і тролейбусах поступово замінюють голосові оголошення зупинок відповідно до нових назв.