Кремінь: в Центральному районі Миколаєва найбільше вивісок російською по місту

Вулиця Марка Кропивницького у Миколаєві (колиш. Потьомкінська). Фото: архів «МикВісті»

У Центральному районі Миколаєва найбільше вивісок, що не відповідають нормам мовного законодавства.

Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в коментарі для «Суспільне».

— Вивіски, виконані недержавною мовою, переважно розміщені в Центральному районі. Тому я сподіваюся, що адміністрація Центрального району та інші адміністрації вийдуть на місце й підготують відповідні приписи суб’єктам господарювання, – зазначив Тарас Кремінь.

За його словами, з початку 2025 року з Миколаєва надійшло 44 звернення про порушення мовного законодавства, з них п’ять – щодо адресних табличок.

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Голова Адміністрації Центрального району Олександр Береза натомість пояснює ситуацію війною та звітує про заміну табличок лише на вулиці Маріупольській, яку перейменували ще у 2022 році. На інші вулиці, за його словами, гроші виділяють поступово – наприклад, на вулицю Марка Кропивницького передбачили 100 тисяч гривень.

— Нам потрібно замінити 154 таблички. Дешевший варіант – просто наклейки, дорожчий – повністю нові таблички, — говорить Олександр Береза.

Як відомо, встановленням табличок з новими назвами вулиць на території Миколаєва мають зайнятися адміністрації районів міста.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві планують затвердити вимоги до зовнішнього вигляду табличок з назвами вулиць та зелених зон на території міста. Їх мають розмістити на житлових будинках, малоповерхових нежитлових будівлях, а також біля зелених зон міста.

Перейменування топонімів у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення. В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

Зокрема у липні 2024 року на Миколаївщині завершили процес перейменування та затвердили нові назви для 411 вулиць та провулків. У Миколаєві перейменували 49 вулиць і провулків, які дублювалися.

Оновлені назви населених пунктів Миколаївської області, які перейменували восени 2024 року, вже відображаються у сервісі Google Maps.

На мапі вже можна побачити місто Південноукраїнськ, яке до цього мало назву Южноукраїнськ. Верховна рада остаточно перейменувала місто у жовтні 2024 року. Водночас на мапі відображаються нові назви ще 18 сіл та селищ Миколаївської області, які парламент перейменував у вересні цього року.

У 2025 році у міських трамваях і тролейбусах поступово замінюють голосові оголошення зупинок відповідно до нових назв.