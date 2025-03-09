«Йди з посади», — мовний омбудсмен Кремінь обурений заявою миколаївського політика Берези про Кобзаря

Тарас Кремінь. Фото: Dsnews.ua

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь різко відреагував на заяву голови адміністрації Центрального району Миколаєва та депутата міськради від партії «Пропозиція» Олександра Берези, який назвав Тараса Шевченка «продуктом радянської пропаганди».

Береза висловив цю думку у своєму дописі на Facebook, 9 березня у День народження Кобзаря, викликавши хвилю критики.

Тарас Кремінь у коментарях під публікацією Берези закликав його піти з посади та різко засудив його слова.

«Ганьба, а не допис. Сором і підлість. Йди з посади», — написав він.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, суд у Сумській області визнав чинним чоловіка за виправдовування війни Росії проти України та вихваляння лідера РФ Володмира Путіна. Йому призначили умовний термін та зобов’язали прочитати «Кобзаря» Тараса Шевченка.