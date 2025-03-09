«Дід з вусами», — миколаївський депутат Береза вважає Тараса Шевченка продуктом радянської пропаганди

Олександр Береза. Фото з Facebook

Голова адміністрації Центрального району Миколаєва та депутат міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза вважає постать Тараса Шевченка продуктом «радянської пропаганди».

Таку думку він висловив на своїй сторінці в Facebook, сьогодні, 9 березня, у День народження Кобзаря.

Він переконаний, що Україна має формувати власний пантеон національних героїв — митців, письменників, поетів.

«Мені не подобається ні Шевченко як постать, ні його творчість. Як постать він був створений радянською пропагандою і вписаний у загальний концепт боротьби злиденного українського селянства із царатом. Це пояснювало необхідність боротьби і перемоги радянської влади над панами та куркулями. На момент смерті Великому Кобзареві було 47 років! Сивочолий із довгими вусами дід це просто творчий образ. Це той самий міф як і про дєдушку лєніна — 54 роки, який нам розказував, що і як робити», — написав він.

За словами Берези, у творчості Шевченка йому бракує звитяжності, адже його поезія зводиться лише до «оплакування» та «поховання», тоді як Україні сьогодні потрібно єднатися, боротися та відновлюватися.

«Мені відверто не вистачає у його творах звитяжності. Усе зводиться до «поховайте», а Україні сьогодні потрібно єднатися, боротися, опиратися та відновлюватися!», — переконаний депутат.

Раніше Олександр Береза підтримав ідею президента США Дональда Трампа про обмін американської військової допомоги для України на право для США видобувати в Україні рідкоземельні метали.