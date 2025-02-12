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Голова Центрального району Миколаєва підтримав обмін ресурсів України на допомогу США

Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза. Фото:Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза. Фото з відкритих джерел

Голова адміністрації Центрального району Миколаєва та депутат міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза підтримав ідею президента США Дональда Трампа про обмін американської військової допомоги для України на право для США видобувати в Україні рідкоземельні метали. 

Про це він написав у своєму Facebook.

Олександр Береза вважає, що для Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії, вигідно мати такого сусіда, як Україна, яка стримує потенційну агресію РФ.

Також на думку депутата, інтерес Дональда Трампа до українських копалин дуже позитивний сигнал для України.

«Ніхто нічого просто так і за «дякую» не робить. Інтерес Трампа до українських копалин це однозначно дуже позитивний сигнал. Президент США прагматик і прагне до прагматичних угод за принципом «виграв-виграв», — написав Олександр Береза.

За словами посадовця, думки про можливий «розпродаж» країни поширювала Росія, лякаючи населення тим, що Україну можуть продати чи розділити. Проте, саме РФ відібрала в України її території.

«Страшний сон для тих хто до запуску продажу землі сильно переживав, що Україну розпродадуть і лишать народ України не з чим. Тези про розпродаж України активно розкручували і підігрівали проросійськи сили. Зрештою, саме Росія вкрала 20% території нашої держави», — додав посадовець.

Нагадаємо, раніше голова райадміністрації з Миколаєва Олександр Береза засвітився на фото з послом України у Великобританії. Візит був організований громадською організацією Grand Strategy UA, яка займається освітою для українських держслужбовців в Англії.

Олександр Сєнкевич та Олександр Береза на заході у Лондонській школі економіки та політичної науки. Фото:Олександр Сєнкевич та Олександр Береза на заході у Лондонській школі економіки та політичної науки. Фото з відкритих джерел

У січні Олександр Береза підтримав знесення пам'ятного знаку Ленінському комсомолу біля «Юності», заявивши, що це є захистом демократичних цінностей. 

Також раніше «МикВісті» писали, що адміністрація Центрального району Миколаєва замовила реконструкцію клумби на Соборній за майже 1 мільйон гривень.

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