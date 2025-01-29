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«Демократію треба захищати», — голова адміністрації Центрального району Береза підтримав знесення пам‘ятника комсомолу

Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза. Архівне фото: «МикВісті»Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза. Архівне фото: «МикВісті»

Голова адміністрації Центрального району Миколаєва та депутат міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза підтримав знесення пам'ятного знаку Ленінському комсомолу біля «Юності», заявивши, що це є захистом демократичних цінностей. 

Про це він написав у своєму Facebook.

Нагадаємо, що елементи з пам'ятного знаку комунальники демонтували вчора, 28 січня

У дописі він проводить паралелі між публічним демонтажем символу радянщини та глобальними геополітичними змінами.

— Демократію треба захищати. Один із основних меседжів, який Україна просувала у світі, обʼєднуючи навколо себе Західний світ для боротьби за демократичні цінності проти агресії російської диктатури путіна. Світ змінюється. Вибори у Білорусі абсолютно позбавлені уваги і схоже на те, що цю країну вирішено залишити за межами демократичного світу. путін хоче підіграти Трампу, а ще більше хоче провести парад перемоги на красній площі девʼятого травня. Учора у Миколаєві демонтували памʼятник ленінському комсомолу. Зробили це не вночі, а удень публічно. За нами правда, — написав Олександр Береза.

Посадовець вважає, що тепер після пережитих обстрілів і руйнувань Миколаїв усвідомив, що таке «русскій мір» і до чого веде ностальгія за радянським союзом. 

— Через біль, горе і сльози почали відбуватися ментальні зрушення. Хоча коментарі «неначасі», «це що найважливіше» і навіть «що поганого зробили комсомольці» усе одно трапляються. Проте, Слава Богу, скотчем до памʼятника ніхто не примотався! Зупинка війни буде часом, за який нам треба відновити і накопичити сили та ресурси. Миколаїв став фортецею на півдні України і виходячи з цього ми маємо думати про майбутнє нашого міста, — вважає він.

При цьому у коментарях під дописом у Олександра Берези спитали, як саме він особисто захищає демократію, на що він відповів: «Ділом, словом і зброєю».

Скриншот з допису Олександра БерезиСкриншот з допису Олександра Берези

Раніше «МикВісті» писали, що Олександр Береза підтримав кронування платанів на вулиці Соборній, яке викликало критику серед містян.

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