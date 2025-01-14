Береза підтримав обрізку платанів на Соборній та запропонував піти далі: «Старі дерева потрібно зносити»

Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза. Архівне фото: «МикВісті»

Голова адміністрації Центрального району Миколаєва та депутат міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза підтримав кронування платанів на вулиці Соборній, яке викликало критику серед містян.

У своєму дописі в Facebook Олександр Береза послався на досвід європейських країн, де він часто буває. За його словами, подібні практики давно стали нормою.

Зокрема, мешканець Миколаєва під публікацією депутата висловив обурення через знищення багаторічних платанів.

— Миколаїв. Центральний район, вулиця Соборна. Брутальне та екологічно безвідповідальне знищення платанів! Де реакція голови районної адміністрації, який захоплюється європейськими містами з їхніми зеленими парками? Великі справи починаються з маленьких кроків. Тут і зараз, – написав Андрій Зет.

Олександр Береза відповів, що обрізка дерев є необхідною практикою догляду за зеленими насадженнями.

— Я захоплююсь Миколаєвом. Досвід європейських міст — усе потребує догляду, в тому числі дерева! Регулярна підрізка та формування крони забезпечують гарний естетичний вигляд і безпеку для людей — сухі гілки не падають на голови. Більш того, вважаю, що старі дерева потрібно зносити і висаджувати молоді, — написав Олександр Береза.

Коментарі під дописом Олександра Берези. Скриншот з Facebook

Нагадаємо, голова адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза також був тим, хто виправдав спил багаторічних блакитних ялинок біля будівлі мерії Миколаєва, пов'язавши знищення дерев з декомунізацією.

Також Олександр Береза покритикував роботу комунальників у польському місті Вроцлаві, які виконують капітальний ремонт декількох кварталів.

Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві

Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Однак через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.

Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 65 тисяч гривень.

Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.

Щодо ситуації із скандальною обрізкою платанів на вулиці Соборній 9 січня зібралась екологічна комісія Миколаївської обласної ради. Проте, представники Миколаївської міської ради та комунального підприємства «Миколаївські парки» проігнорували це засідання.

Доцентка кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Інна Тимченко вважає, формувальна обрізка, яку проводять на деревах, може призвести до їх поступової загибелі. Через це також погіршиться якість повітря, яким дихають мешканці.

У суботу, 11 січня, в Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки дерев на пішохідній вулиці Соборній. Присутні підписали документ-звернення до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатського корпусу, з яким на сесії планує виступити Андрій Янтар. Звернення також планують передати і до Міністерства екології та інших відповідальних структур із проханням провести оцінку збитків, завданих довкіллю діями комунального підприємства «Миколаївські парки».