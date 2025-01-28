«Миколаївські парки» демонтували пам’ятник комсомолу біля «Юності»

Процес демонтажу/ Фото з Facebook-сторінки Іллі Зелінського

У Миколаєві комунальники демонтували елементи з пам'ятного знаку Ленінському комсомолу, встановленого біля кіноконцертної зали «Юність».

Фото процесу у Facebook опублікував командир взводу 126 бригади Тероборони ЗСУ Ілля Зелінський.

Нагадаємо, що барельєф Леніна та таблички з надписами з пам'ятника Ленінському комсомолу знесли ще у січні 2022 року. Рішення про демонтаж ухвалили на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

Наразі комунальники зносять елементи, які залишились. Роботи з демонтажу виконали працівники комунального підприємства «Миколаївські парки».

Зазначимо, що пам'ятник Миколаївським комсомольцям відкрили поряд з кінотеатром «Юність» в 1978 році в ознаменування 60-річчя Ленінського комсомолу.

Вигляд до демонтажу усіх елементів пам'ятника/ Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, що у грудні 2024 року у Миколаєві у парках «Юних Героїв» та «Адміралтейський», а також у сквері «Аркасівський» комунальники демонтували комуністичну символіку.

Перед цим у жовтні 2024 року на площі Перемоги демонтували елемент у вигляді зірки з пам'ятника на честь 40-річчя Перемоги.

Раніше повідомлялось, що міністерство культури України чекає від місцевої влади Миколаєва рішення про подальшу долю трьох радянських пам’ятників. Мова йде про вилучення з реєстру та демонтаж монументів Шурі Коберу та Віті Хоменку, Олексію Гмирьову та пам'ятника жертвам збройних конфліктів періоду Української революції.