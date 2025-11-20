Близько 7% українців повернулися до спілкування російською мовою після переходу на українську, — мовна омбудсменка

Олена Івановська. Скриншот з відео «Радіо Свобода»

Близько 7% українців, які раніше перейшли на українську мову, зараз повернулися до використання російської.

Про це повідомила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтерв’ю «Радіо Свобода», посилаючись на результати дослідження Державної служби якості освіти України.

За її словами, у 2022–2023 роках на фоні повномасштабного вторгнення рівень «самоукраїнізації» досяг піку. Проте зараз спостерігається поступовий відкат.

— Людина не може бути постійно у такій напрузі й контролювати себе, свою поведінку. І, відповідно, цей відкат я пов'язую ще й з тим, що звичка. Люди, десь 6-7% тих, які навернулися у державну мову, з часом повернулися у свою комфортну мовну бульбашку, — розповіла Олена Івановська.

Дослідження мовних звичок українців проводилося, зокрема, і на платформі Viber. Там зафіксували, що цьогоріч до спілкування російською повернулося приблизно 6% людей.

— Тобто ті люди, які перейшли на українську поступово – на роботі, скажімо, вдома (тобто і в публічному, і в приватному просторі), повертаються до своєї першої мови. Тобто перша мова — це та мова, якою виховувалися вони батьками, — зазначила мовна омбудсменка.

Олена Івановська наголосила, що Росія тривалий час зросійщувала українське населення, і тому реалізація планомірної державної політики українізації потребує десятиліть кропіткої роботи.

— Певним і кардинальним чином, і не киваючи лише на оцей от момент самоукраїнізації, який виникає як реакція, як самозахист, як самозбереження на агресію, а, скажімо, планомірна державна політика, вона не буде і не зреалізується ні за 5 років, ні за 10. Це тривалий процес. Тому що тут важливо робити все послідовно, робити все мудро, не з наскоку, не з примусу — це важливий такий момент, але з динамікою, з такими мотиваціями, які б виходили на аргументи, на обґрунтування і на прагматику, — пояснила вона.

На думку мовної омбудсменки, українцям важливо навчитися самостійно мотивувати себе.

— Це має робити кожен із нас, і тим більше ті люди, які відповідальні за своїх дітей. І постійно, так би мовити, мотивувати себе: «Я — українець, це моя мова, це мій захист, це моя зброя», — додала Олена Івановська.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що мовна омбудсменка вважає, що в Україні варто заблокувати Telegram.