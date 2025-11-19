Мовна омбудсменка вважає, що в Україні варто заблокувати Telegram. Фото: Facebook

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська висловила підтримку можливому блокуванню месенджера Telegram як одному з інструментів боротьби з російською пропагандою.

Про це вона сказала в інтерв’ю «Радіо Свобода», коментуючи питання про вплив соцмереж на мовне середовище підлітків.

Олена Івановська наголосила, що Україна повинна послідовно обмежувати канали поширення ворожих наративів, якщо прагне забезпечити власне майбутнє та зберегти українську ідентичність. За її словами, без таких рішень країна ризикує втратити інформаційний простір.

Омбудсменка також зазначила, що варто активніше застосовувати норми законодавства у сфері культури, зокрема статтю 15 закону, яка стосується популяризації української літератури й мистецтва.

Нагадаємо, раніше заборонити месенджер Telegram в Україні закликав Петро Порошенко. Він заявив, що Telegram нині використовується для організації антиукраїнських терористичних актів.

Водночас промову Петра Порошенка про заборону месенджера опублікували і в його ж офіційному телеграм-каналі, де наразі налічується майже 80 тисяч підписників.

Як свідчать результати опитування проведені у минулому році, понад 50% українців отримують інформацію про російсько-українську війну саме з телеграм-каналів. Тоді зазначалося, що телеграм-канали посідають першість за популярністю в усіх регіонах.