Порошенко закликав Раду заборонити Telegram, але свій канал поки продовжує вести

Це він зробив під час свого виступу у Верховній Раді, присвяченого загибелі колишнього голови парламенту Андрія Парубія. П’ятий президент України заявив, що Telegram нині використовується для організації антиукраїнських терористичних актів.

— Правоохоронні органи вже довели: вбивство було організоване через мережу Телеграм. І сьогодні через Телеграм створюють мережу терористичних дій проти України. Це наша справа честі, дорогі друзі, побратими й посестри — заборонити Телеграм в Україні. Не колись, а вже і зараз. — наголосив політик.

Водночас промову Порошенка про заборону месенджера опублікували і в його ж офіційному телеграм-каналі, де наразі налічується майже 80 тисяч підписників.

Нагадаємо, що саме за каденції Петра Порошенка було заблоковано в Україні російські соцмережі «ВКонтакте» та «Однокласники».

