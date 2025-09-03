Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Порошенко закликав Раду заборонити Telegram, але свій канал поки продовжує вести

Петро Порошенко закликав заборонити Telegram в Україні. Фото: скриншот з виступу політика у ФейсбукПетро Порошенко закликав заборонити Telegram в Україні. Фото: скриншот з виступу політика у Фейсбук

Петро Порошенко закликав заборонити месенджер Telegram в Україні.

Це він зробив під час свого виступу у Верховній Раді, присвяченого загибелі колишнього голови парламенту Андрія Парубія. П’ятий президент України заявив, що Telegram нині використовується для організації антиукраїнських терористичних актів.

— Правоохоронні органи вже довели: вбивство було організоване через мережу Телеграм. І сьогодні через Телеграм створюють мережу терористичних дій проти України. Це наша справа честі, дорогі друзі, побратими й посестри — заборонити Телеграм в Україні. Не колись, а вже і зараз. — наголосив політик.

Водночас промову Порошенка про заборону месенджера опублікували і в його ж офіційному телеграм-каналі, де наразі налічується майже 80 тисяч підписників.

Пост про заборону месенджера Telegram на офіційному каналі Петра Порошенка. Фото: скриншот з телеграм-каналу Петра ПорошенкаПост про заборону месенджера Telegram на офіційному каналі Петра Порошенка. Фото: скриншот з телеграм-каналу Петра Порошенка

Нагадаємо, що саме за каденції Петра Порошенка було заблоковано в Україні російські соцмережі «ВКонтакте» та «Однокласники».

Раніше «МикВісті» повідомляли, що Порошенко хоче, щоб Зеленський відзвітував перед Радою за переговори з Трампом, та згадав про «армію, мову, віру».

