Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    19 серпня, 2025

  • 22.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 19 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 22.6° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Порошенко хоче, щоб Зеленський відзвітував перед Радою за переговори з Трампом, та загадав про «армію, мову, віру»

Лідер фракції «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час виступу у парламенті запросив президента Володимира Зеленського до Верховної Ради офіційно відзвітуватися  щодо результатів нічних переговорів у США.

Про це повідомили в LB.ua

Петро Порошенко наголосив, що народні депутати мають «бути проінформовані», щодо стану справ на переговорах для координації дій в майбутньому.

— Думаю, було б правильно запросити президента України, щоб ми, народні депутати, були поінформовані, що було, що є і як ми спільно будемо діяти в майбутньому, — заявив він.

Реклама

За словами Порошенка, переговори у Вашингтоні за участю лідерів Європи, США та України стали «ключовим етапом у боротьбі за свободу та демократію».

— Те, що відбулося цієї ночі, – це не просто зустрічі. Це ключовий етап у боротьбі за нашу свободу, демократію та визволення України. Вчора перемогла єдність – єдність світу з Україною, — наголосив депутат.

Водночас політик застеріг, що будь-які територіальні поступки Росії будуть неконституційними та суперечитимуть міжнародному праву. Окремо він підкреслив важливість захисту Збройних сил України, державної мови та віри.

— Армія, мова і віра – це основи нашої державності, – зазначив Порошенко.

Також він закликав розробити спільний із ЄС та НАТО «план Б» на випадок, якщо Росія відмовиться від поступок.

— Це має бути більше зброї, більше грошей, більше санкцій, відкриті двері НАТО і ЄС, — додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що у ході переговорів «Україна отримає багато землі, але не буде в НАТО». Він також зауважив, що європейські країни готові надати військову підтримку Україні, водночас Америка не надсилатиме своїх військових.

Останні новини про: Мирні переговори

Швейцарія не буде арештовувати Путіна, якщо він приїде в країну на мирні переговори
Україна отримає багато землі, але не буде в НАТО, — Трамп
Путін запропонував Трампу провести зустріч із Зеленським у Москві, — медіа
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві вручили підозри директору КП «ГДМБ» та керівнику компанії, яка постачала їм світлове обладнання

Аліса Мелік-Адамян
новини

Імпорт обладнання збільшився, експорт олій впав: зовнішня торгівля Миколаївщини у цифрах

Світлана Іванченко
новини

У мерії Миколаєва наполягають, що План доброчесності писали «прозоро»: На сайті була інформація

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Документ зʼявився з-під ковдри», — громадська рада при мерії Миколаєва розкритикувала План доброчесності міськради

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Одещині частіше затримують зарплати працівникам, ніж на Миколаївщині

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Мирні переговори

Путін запропонував Трампу провести зустріч із Зеленським у Москві, — медіа
Україна отримає багато землі, але не буде в НАТО, — Трамп
Швейцарія не буде арештовувати Путіна, якщо він приїде в країну на мирні переговори

Понад ₴364 млн збитків: серед фігурантів справи про розкрадання і мер Баштанки Береговий

Світлана Іванченко

Посадовці Миколаївщини отримали 20 підозр у махінаціях на сотні мільйонів, — генпрокурор

Велика Британія допоможе Україні провести перші вибори після завершення війни

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay