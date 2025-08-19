Порошенко хоче, щоб Зеленський відзвітував перед Радою за переговори з Трампом, та загадав про «армію, мову, віру»

Лідер фракції «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час виступу у парламенті запросив президента Володимира Зеленського до Верховної Ради офіційно відзвітуватися щодо результатів нічних переговорів у США.

Петро Порошенко наголосив, що народні депутати мають «бути проінформовані», щодо стану справ на переговорах для координації дій в майбутньому.

— Думаю, було б правильно запросити президента України, щоб ми, народні депутати, були поінформовані, що було, що є і як ми спільно будемо діяти в майбутньому, — заявив він.

За словами Порошенка, переговори у Вашингтоні за участю лідерів Європи, США та України стали «ключовим етапом у боротьбі за свободу та демократію».

— Те, що відбулося цієї ночі, – це не просто зустрічі. Це ключовий етап у боротьбі за нашу свободу, демократію та визволення України. Вчора перемогла єдність – єдність світу з Україною, — наголосив депутат.

Водночас політик застеріг, що будь-які територіальні поступки Росії будуть неконституційними та суперечитимуть міжнародному праву. Окремо він підкреслив важливість захисту Збройних сил України, державної мови та віри.

— Армія, мова і віра – це основи нашої державності, – зазначив Порошенко.

Також він закликав розробити спільний із ЄС та НАТО «план Б» на випадок, якщо Росія відмовиться від поступок.

— Це має бути більше зброї, більше грошей, більше санкцій, відкриті двері НАТО і ЄС, — додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що у ході переговорів «Україна отримає багато землі, але не буде в НАТО». Він також зауважив, що європейські країни готові надати військову підтримку Україні, водночас Америка не надсилатиме своїх військових.