Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    19 серпня, 2025

  • 26°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 19 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 26° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна отримає багато землі, але не буде в НАТО, — Трамп

Дональд Трамп та Володимир Зеленський в Овальному кабінеті. Getty ImagesДональд Трамп та Володимир Зеленський в Овальному кабінеті. Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни готові надати військову підтримку Україні, водночас Америка не надсилатиме своїх військових. 

Так він прокоментував зустріч з президентом України Зеленським та лідерами країн Європи у Вашингтоні 18 серпня, в інтервʼю Fox News.

За словами Трампа, завершення війни буде вигідним для України, оскільки «людей перестануть убивати», а країна «поверне собі життя». 

— Україна поверне собі життя, люди перестануть вмирати всюди. І вона отримає багато землі. Але це війна, Росія — могутня військова держава, подобається вам це чи ні. Не можна кидати виклик країні, яка в десять разів більша. Що стосується Донбасу — ви всі бачили карту, він на 79% підконтрольний Росії. Вони це розуміють, — переконаний Дональд Трамп.

Реклама

При цьому США не планують надсилати власні війська до України, натомість європейські країни, зокрема Франція та Німеччина, готові направити свої підрозділи для гарантії безпеки. Президент США додав, що Україна не стане членом НАТО, але «буде якась форма безпеки».

— Коли справа доходить до безпеки, вони готові відправити людей на місця. Ми готові допомогти їм з озброєнням, тому що ні в кого немає такого, як у нас. І протягом дуже тривалого періоду, я не думаю, що виникнуть проблеми. Але буде якась форма безпеки. Це не може бути НАТО, бо це було щось, що ніколи, ніколи не станеться, — сказав Дональд Трамп.

Президент США назвав Україну «буфером» між Європою та Росією та закликав Зеленського проявити гнучкість у можливих переговорах із російським лідером Володимиром Путіним. 

— У них мають бути якісь стосунки. Інакше ми просто витрачаємо багато часу. Я сподіваюся, що президент Путін буде хорошим. А якщо ні, то ситуація буде складною. І я сподіваюся, що Зеленський зробить те, що має зробити. Він також має проявити певну гнучкість, — сказав президент Америки.

Трамп повідомив, що працює над організацією зустрічі між Зеленським і Путіним і планує приєднатися після двосторонньої розмови лідерів.

Зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі

18 серпня президент України Володимир Зеленський приїхав до Білого дому на перемовини з американським президентом Дональдом Трампом. До Вашингтона також прибули європейські лідери.

За їхніми підсумками Трамп і Зеленський назвали двосторонню зустріч «дуже хорошою». Після цього президент США провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та заявив, що розпочав підготовку до особистої зустрічі українського та російського лідерів.

Це відбулося через кілька днів після перемовин Трампа і Путіна на Алясці. Ту зустріч американський президент оцінив на «10 з 10» і повідомив, що поки утримається від додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для Росії, які раніше обіцяв.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський передав Трампу гольф-клюшку від військового, у відповідь отримав ключі від Білого дому
Рубіо заявив, що Путін погодився на зустріч із Зеленським
Путін запропонував Трампу провести зустріч із Зеленським у Москві, — медіа
Реклама

Читайте також:

новини

Імпорт обладнання збільшився, експорт олій впав: зовнішня торгівля Миколаївщини у цифрах

Світлана Іванченко
новини

У мерії Миколаєва наполягають, що План доброчесності писали «прозоро»: На сайті була інформація

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Документ зʼявився з-під ковдри», — громадська рада при мерії Миколаєва розкритикувала План доброчесності міськради

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Одещині частіше затримують зарплати працівникам, ніж на Миколаївщині

Світлана Іванченко
новини

«Миколаївські парки» придбають техніку для прибирання тротуарів і доріг: це коштує майже ₴765 тис.

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Володимир Зеленський

Путін запропонував Трампу провести зустріч із Зеленським у Москві, — медіа
Рубіо заявив, що Путін погодився на зустріч із Зеленським
Зеленський передав Трампу гольф-клюшку від військового, у відповідь отримав ключі від Білого дому

У антикорупційному департаменті Миколаєва відповіли на критику щодо непублічності Плану доброчесності

Миколаївський дитсадок із 2018 року ремонтує фірма-фігурант скандалів та корупційних справ

2 години тому

Імпорт обладнання збільшився, експорт олій впав: зовнішня торгівля Миколаївщини у цифрах

Світлана Іванченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay