Україна отримає багато землі, але не буде в НАТО, — Трамп

Дональд Трамп та Володимир Зеленський в Овальному кабінеті. Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни готові надати військову підтримку Україні, водночас Америка не надсилатиме своїх військових.

Так він прокоментував зустріч з президентом України Зеленським та лідерами країн Європи у Вашингтоні 18 серпня, в інтервʼю Fox News.

За словами Трампа, завершення війни буде вигідним для України, оскільки «людей перестануть убивати», а країна «поверне собі життя».

— Україна поверне собі життя, люди перестануть вмирати всюди. І вона отримає багато землі. Але це війна, Росія — могутня військова держава, подобається вам це чи ні. Не можна кидати виклик країні, яка в десять разів більша. Що стосується Донбасу — ви всі бачили карту, він на 79% підконтрольний Росії. Вони це розуміють, — переконаний Дональд Трамп.

При цьому США не планують надсилати власні війська до України, натомість європейські країни, зокрема Франція та Німеччина, готові направити свої підрозділи для гарантії безпеки. Президент США додав, що Україна не стане членом НАТО, але «буде якась форма безпеки».

— Коли справа доходить до безпеки, вони готові відправити людей на місця. Ми готові допомогти їм з озброєнням, тому що ні в кого немає такого, як у нас. І протягом дуже тривалого періоду, я не думаю, що виникнуть проблеми. Але буде якась форма безпеки. Це не може бути НАТО, бо це було щось, що ніколи, ніколи не станеться, — сказав Дональд Трамп.

Президент США назвав Україну «буфером» між Європою та Росією та закликав Зеленського проявити гнучкість у можливих переговорах із російським лідером Володимиром Путіним.

— У них мають бути якісь стосунки. Інакше ми просто витрачаємо багато часу. Я сподіваюся, що президент Путін буде хорошим. А якщо ні, то ситуація буде складною. І я сподіваюся, що Зеленський зробить те, що має зробити. Він також має проявити певну гнучкість, — сказав президент Америки.

Трамп повідомив, що працює над організацією зустрічі між Зеленським і Путіним і планує приєднатися після двосторонньої розмови лідерів.

Зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі

18 серпня президент України Володимир Зеленський приїхав до Білого дому на перемовини з американським президентом Дональдом Трампом. До Вашингтона також прибули європейські лідери.

За їхніми підсумками Трамп і Зеленський назвали двосторонню зустріч «дуже хорошою». Після цього президент США провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та заявив, що розпочав підготовку до особистої зустрічі українського та російського лідерів.

Це відбулося через кілька днів після перемовин Трампа і Путіна на Алясці. Ту зустріч американський президент оцінив на «10 з 10» і повідомив, що поки утримається від додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для Росії, які раніше обіцяв.