Зеленський заявив, що питання територій обговорюватиме з Путіним

Володимир Зеленський у Вашингтоні. Скриншот з відео брифінгу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що питання територій планує обговорювати особисто з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це він сказав під час брифінгу у Вашингтоні.

Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі в Білому домі сперечався з американською стороною через відсоток окупованих територій, який був показаний на мапі. Він уточнив, що пояснив, коли саме Росія захопила окремі регіони України, зокрема частину сходу та Крим у 2014 році.

Водночас він наголосив, що у нього була «хороша тепла предметна розмова» з президентом США Дональдом Трампом і жодних суперечок між ними не було.

На питання, чи наполягають Сполучені Штати на обміні територіями та чи має Україна формулу щодо цього, Володимир Зеленський не відповів прямо. Він лише заявив: «Питання територій ми залишимо між мною і Путіним».

Зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі

18 серпня президент України Володимир Зеленський приїхав до Білого дому на перемовини з американським президентом Дональдом Трампом. До Вашингтона також прибули європейські лідери.

За їхніми підсумками Трамп і Зеленський назвали двосторонню зустріч «дуже хорошою». Після цього президент США провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та заявив, що розпочав підготовку до особистої зустрічі українського та російського лідерів.

Це відбулося через кілька днів після перемовин Трампа і Путіна на Алясці. Ту зустріч американський президент оцінив на «10 з 10» і повідомив, що поки утримається від додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для Росії, які раніше обіцяв.