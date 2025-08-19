Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    19 серпня, 2025

  • 23.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 19 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 23.3° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський заявив, що питання територій обговорюватиме з Путіним

Володимир Зеленський у Вашингтоні. Скриншот з відео брифінгуВолодимир Зеленський у Вашингтоні. Скриншот з відео брифінгу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що питання територій планує обговорювати особисто з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це він сказав під час брифінгу у Вашингтоні.

Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі в Білому домі сперечався з американською стороною через відсоток окупованих територій, який був показаний на мапі. Він уточнив, що пояснив, коли саме Росія захопила окремі регіони України, зокрема частину сходу та Крим у 2014 році.

Водночас він наголосив, що у нього була «хороша тепла предметна розмова» з президентом США Дональдом Трампом і жодних суперечок між ними не було.

Реклама

На питання, чи наполягають Сполучені Штати на обміні територіями та чи має Україна формулу щодо цього, Володимир Зеленський не відповів прямо. Він лише заявив: «Питання територій ми залишимо між мною і Путіним».

Зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі

18 серпня президент України Володимир Зеленський приїхав до Білого дому на перемовини з американським президентом Дональдом Трампом. До Вашингтона також прибули європейські лідери.

За їхніми підсумками Трамп і Зеленський назвали двосторонню зустріч «дуже хорошою». Після цього президент США провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та заявив, що розпочав підготовку до особистої зустрічі українського та російського лідерів.

Це відбулося через кілька днів після перемовин Трампа і Путіна на Алясці. Ту зустріч американський президент оцінив на «10 з 10» і повідомив, що поки утримається від додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для Росії, які раніше обіцяв.

Останні новини про: Війна в Україні

Російські обстріли Херсонщини: пошкоджені десятки будинків, є поранені
«До 1%, а не 20%»: Зеленський посперечався через мапу окупованих територій
Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися у найближчі два тижні, — канцлер Німеччини
Реклама

Читайте також:

новини

«Документ зʼявився з-під ковдри», — громадська рада при мерії Миколаєва розкритикувала План доброчесності міськради

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Одещині частіше затримують зарплати працівникам, ніж на Миколаївщині

Світлана Іванченко
новини

«Миколаївські парки» придбають техніку для прибирання тротуарів і доріг: це коштує майже ₴765 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві стає менше школярів: цьогоріч прогнозують 35 тисяч учнів

Аліна Квітко
новини

«Узгоджуємо», — експерт Філіппов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися у найближчі два тижні, — канцлер Німеччини
«До 1%, а не 20%»: Зеленський посперечався через мапу окупованих територій
Російські обстріли Херсонщини: пошкоджені десятки будинків, є поранені

Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися у найближчі два тижні, — канцлер Німеччини

Росіяни били по Миколаївщині дронами: пошкоджено будинок

24 хвилини тому

«До 1%, а не 20%»: Зеленський посперечався через мапу окупованих територій

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay