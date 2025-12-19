 Обстріл Одеси 19 грудня: постраждала працівниця залізниці

Нічний обстріл в Одеси: постраждала працівниця залізниці, пошкоджена енергетична інфраструктура

Наслідки обстрілу в Одесі 19 грудня. Фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілу в Одесі 19 грудня. Фото: ДСНС Одещини

Унаслідок російської атаки на Одесу вночі 19 грудня пошкоджена залізнична інфраструктура. На одній зі станцій зруйновано пост, постраждала сигналістка від уламків.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

«Нашу колегу одразу доставили до лікарні колеги, які були поруч. Поранення не критичне, але їй проводять операцію. Ми ж зі свого боку зробимо все можливе для її якнайшвидшого відновлення. Попри руйнування, рух в одеському вузлі забезпечено», — повідомив Олександр Перцовський.

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури зазначили, що травмованій жінці 58 років. Також повідомили, що пошкоджено енергетичну інфраструктуру, адміністративну будівлю, автомобілі та гаражі.

Крім того, через обстріл частина одного з районів Одеси тимчасово залишилася без світла, води та тепла, повідомив голова МВА Сергій Лисак.

Станом на ранок 19 грудня комунальники після обстрілу Одеси прибирають уламки та закривають плівкою віконні прорізи, що залишилися без скління. Працює оперативний штаб.

У Пересипському районі досі частково відсутні тепло- та водопостачання — над їх відновленням працюють фахівці. З 08:30 організовано підвіз технічної води. По всьому місту працюють Пункти незламності. На місцях працюють відповідні комунальні служби для оцінки масштабів пошкоджень та збору інформації з метою організації подальшої допомоги.

Наслідки обстрілу Одеси 19 грудня. Фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілу Одеси 19 грудня. Фото: Сергій Лисак
Наслідки обстрілу Одеси 19 грудня. Фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілу Одеси 19 грудня. Фото: Сергій Лисак
Наслідки обстрілу Одеси 19 грудня. Фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілу Одеси 19 грудня. Фото: ДСНС Одещини
Наслідки обстрілу Одеси 19 грудня. Фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілу Одеси 19 грудня. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, учора на Одещині російський дрон атакував цивільний автомобіль: загинула жінка, а троє дітей зазнали поранень.

Раніше повідомлялось, що рух автомобілів на трасі Одеса-Рені тимчасово зупинено в обох напрямках через обстріл.

Після атаки на енергетику Одеський порт перейшов на генератори
На Одещині дрон атакував авто: загинула жінка, діти — поранені
В Одесі через відсутність світла мешканці перекривають дороги: влада закликає одеситів до витримки
новини

Майже 30 мільярдів гривень потрібно, щоб відремонтувати дороги на Миколаївщині

Аліна Квітко
новини

МикВісті знову увійшли до Мапи рекомендованих медіа

Світлана Іванченко
новини

На Миколаївщині податкова відкрила 267 проваджень проти бізнесу, — аналітика

Світлана Іванченко
новини

«Огірок із пліснявою та обвітрений сир», — у Миколаєві батьки знову скаржаться на якість безоплатних обідів у школах

Ірина Олехнович
новини

Де провести дозвілля у Миколаєві: події тижня

Марія Хаміцевич
В Одесі через відсутність світла мешканці перекривають дороги: влада закликає одеситів до витримки
На Одещині дрон атакував авто: загинула жінка, діти — поранені
Після атаки на енергетику Одеський порт перейшов на генератори

Майже 30 мільярдів гривень потрібно, щоб відремонтувати дороги на Миколаївщині

«Огірок із пліснявою та обвітрений сир», — у Миколаєві батьки знову скаржаться на якість безоплатних обідів у школах

МикВісті знову увійшли до Мапи рекомендованих медіа

FPV-дрони чотири рази атакували громади Миколаївщини