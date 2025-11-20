  • четвер

Трійню хлопчиків, які народились минулого тижня у Миколаєві, виписали з лікарні

Трійню, яка народилась у Миколаєві виписали з лікарні. Фото: Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

У Миколаєві виписали з пологового будинку №3 трійню хлопчиків, які народилися минулого тижня.

Як повідомили у пресслужбі департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА, малюки народились на 35-му тижні і мали вагу: 2870, 2750 та 2660 грамів.

«Вагітність була непростою, а пологи супроводжувалися ризиками, проте команда лікарів успішно провела кесарів розтин. Операція тривала 35 хвилин, а малюки народилися з інтервалом в одну хвилину», — йдеться у повідомленні.

Трійню, яка народилась у Миколаєві виписали з лікарні. Фото: Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради
Трійню, яка народилась у Миколаєві виписали з лікарні. Фото: Управління охорони здоров'я Миколаївської міської радиТрійню, яка народилась у Миколаєві виписали з лікарні. Фото: Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

Сьогодні хлопчикам виповнився тиждень, і родина вже вдома. Діти добре почуваються, активно набирають вагу, а мама швидко відновлюється після пологів. Для жінки це п’яті пологи — вдома на братів чекали ще четверо дітей.

Родина, яка вимушено переїхала з Херсона через війну, тепер виховує сімох дітей у Миколаєві. Батьки називають появу трійні «потрійним подарунком долі» та з оптимізмом дивляться в майбутнє.

Зазначається, що такі пологи трапляються надзвичайно рідко — приблизно раз на 10 тисяч, і востаннє в цьому пологовому трійня з’являлася дев’ять років тому.

Нагадаємо, що за минулий тиждень з 10 по 16 листопада у Миколаївській області народилось 69 дітей.

