Трійню хлопчиків, які народились минулого тижня у Миколаєві, виписали з лікарні

14:45, 20 листопада, 2025
У Миколаєві виписали з пологового будинку №3 трійню хлопчиків, які народилися минулого тижня.
Як повідомили у пресслужбі департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА, малюки народились на 35-му тижні і мали вагу: 2870, 2750 та 2660 грамів.
«Вагітність була непростою, а пологи супроводжувалися ризиками, проте команда лікарів успішно провела кесарів розтин. Операція тривала 35 хвилин, а малюки народилися з інтервалом в одну хвилину», — йдеться у повідомленні.
Сьогодні хлопчикам виповнився тиждень, і родина вже вдома. Діти добре почуваються, активно набирають вагу, а мама швидко відновлюється після пологів. Для жінки це п’яті пологи — вдома на братів чекали ще четверо дітей.
Родина, яка вимушено переїхала з Херсона через війну, тепер виховує сімох дітей у Миколаєві. Батьки називають появу трійні «потрійним подарунком долі» та з оптимізмом дивляться в майбутнє.
Зазначається, що такі пологи трапляються надзвичайно рідко — приблизно раз на 10 тисяч, і востаннє в цьому пологовому трійня з’являлася дев’ять років тому.
Нагадаємо, що за минулий тиждень з 10 по 16 листопада у Миколаївській області народилось 69 дітей.
