Поповнення в миколаївських родинах: за минулий тиждень в області народилося 69 немовлят

З 10 по 16 жовтня на Миколаївщині народилось 69 дітей.

За минулий тиждень з 10 по 16 листопада у Миколаївській області народилось 69 дітей.

Як повідомляють у Миколаївській ОВА, серед немовлят народилось 32 дівчинки та 37 хлопчиків. Серед малюків — одна трійня хлопчиків.

З найменшою вагою у всього 2160 грам народилась дитина в КНП ММР «Міська лікарня № 3».

У місті Миколаєві ж з 7 по 14 листопада народилося 40 дітей: 24 дівчинки та 16 хлопчиків.

Нагадаємо, з 3 по 9 листопада, на Миколаївщині у пологових відділеннях народилось 67 дітей.