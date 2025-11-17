Поповнення в миколаївських родинах: за минулий тиждень в області народилося 69 немовлят
16:26, 17 листопада, 2025
За минулий тиждень з 10 по 16 листопада у Миколаївській області народилось 69 дітей.
Як повідомляють у Миколаївській ОВА, серед немовлят народилось 32 дівчинки та 37 хлопчиків. Серед малюків — одна трійня хлопчиків.
З найменшою вагою у всього 2160 грам народилась дитина в КНП ММР «Міська лікарня № 3».
У місті Миколаєві ж з 7 по 14 листопада народилося 40 дітей: 24 дівчинки та 16 хлопчиків.
Нагадаємо, з 3 по 9 листопада, на Миколаївщині у пологових відділеннях народилось 67 дітей.
