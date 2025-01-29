На Одещині викрили схему незаконного виїзду за кордон через підроблені «морські» документи
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- Марія Хаміцевич
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15:22, 29 січня, 2025
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В Одеській області викрили двох жінок, яких підозрюють у переправленні чоловіків через кордон за підробленими документами.
Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, одна з жінок, маючи досвід роботи у крюїнговій компанії, організувала виготовлення фальшивих посвідчень моряка, кваліфікаційних свідоцтв та довідок про навчання. Інша жінка займалася пошуком «клієнтів» і комунікацією з ними.
За сім тисяч доларів вони допомагали чоловікам отримати підроблені документи та оформитися в екіпаж суден, які курсували за кордон, зазначили у прокуратурі.
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, документи, чорнові записи та гроші, які підтверджують їх діяльність. Слідство триває, встановлюються інші причетні особи.
Нагадаємо, що в Одесі викрили корупційну схему, пов’язану з ухиленням від мобілізації. Завідувача одного з відділень Одеського обласного центру психічного здоров’я затримали за підозрою в хабарництві.
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