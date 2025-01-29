На Одещині викрили схему незаконного виїзду за кордон через підроблені «морські» документи

На Одещині викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон, фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області викрили двох жінок, яких підозрюють у переправленні чоловіків через кордон за підробленими документами.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, одна з жінок, маючи досвід роботи у крюїнговій компанії, організувала виготовлення фальшивих посвідчень моряка, кваліфікаційних свідоцтв та довідок про навчання. Інша жінка займалася пошуком «клієнтів» і комунікацією з ними.

За сім тисяч доларів вони допомагали чоловікам отримати підроблені документи та оформитися в екіпаж суден, які курсували за кордон, зазначили у прокуратурі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, документи, чорнові записи та гроші, які підтверджують їх діяльність. Слідство триває, встановлюються інші причетні особи.

На Одещині викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон, фото: Одеська обласна прокуратура На Одещині викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон, фото: Одеська обласна прокуратура На Одещині викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон, фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, що в Одесі викрили корупційну схему, пов’язану з ухиленням від мобілізації. Завідувача одного з відділень Одеського обласного центру психічного здоров’я затримали за підозрою в хабарництві.