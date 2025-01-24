В Одесі лікаря підозрюють у хабарництві за фіктивні діагнози для ухилення від мобілізації
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- Марія Хаміцевич
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15:06, 24 січня, 2025
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В Одесі викрито корупційну схему, пов’язану з ухиленням від мобілізації. Завідувача одного з відділень Одеського обласного центру психічного здоров’я затримали за підозрою в хабарництві.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
За даними слідства, лікар організував схему, за якою військовозобов’язані громадяни могли отримати фіктивні діагнози, що дозволяли уникнути мобілізації. За це медик вимагав хабарі.
Його затримали в службовому кабінеті під час отримання 700 доларів за оформлення підроблених медичних документів. Лікарю вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди), зазначають у прокуратурі.
Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Правоохоронці продовжують досудове розслідування, встановлюючи інших осіб, причетних до цієї корупційної схеми.
Нагадаємо, також правоохоронці підозрюють одеситку в організації схеми виїзду чоловіків за кордон під виглядом багатодітних батьків. Їй загрожує до дев’яти років тюрми.
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