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В Одесі лікаря підозрюють у хабарництві за фіктивні діагнози для ухилення від мобілізації

Затримання лікаря в Одесі за підозрою у хабарництві, фото: Одеська обласна прокуратураЗатримання лікаря в Одесі за підозрою у хабарництві, фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі викрито корупційну схему, пов’язану з ухиленням від мобілізації. Завідувача одного з відділень Одеського обласного центру психічного здоров’я затримали за підозрою в хабарництві.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, лікар організував схему, за якою військовозобов’язані громадяни могли отримати фіктивні діагнози, що дозволяли уникнути мобілізації. За це медик вимагав хабарі.

Його затримали в службовому кабінеті під час отримання 700 доларів за оформлення підроблених медичних документів. Лікарю вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди), зазначають у прокуратурі.

Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Правоохоронці продовжують досудове розслідування, встановлюючи інших осіб, причетних до цієї корупційної схеми.

Затримання лікаря в Одесі за підозрою у хабарництві, фото: Одеська обласна прокуратураЗатримання лікаря в Одесі за підозрою у хабарництві, фото: Одеська обласна прокуратура
Затримання лікаря в Одесі за підозрою у хабарництві, фото: Одеська обласна прокуратураЗатримання лікаря в Одесі за підозрою у хабарництві, фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, також правоохоронці підозрюють одеситку в організації схеми виїзду чоловіків за кордон під виглядом багатодітних батьків. Їй загрожує до дев’яти років тюрми.

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