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Фальшиві документи: одестику підозрюють в організації незаконної схеми виїзду чоловіків за кордон

Одеситку підозрюють у підробці документів та незаконному переправленні військовозобов’язаних за кордон. Фото: пресслужба НацполіціїОдеситку підозрюють у підробці документів та незаконному переправленні військовозобов’язаних за кордон. Фото: пресслужба Нацполіції

Правоохоронці підозрюють одестику в організації схеми виїзду чоловіків за кордон під виглядом багатодітних батьків. Їй загрожує до дев’яти років тюрми.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини, під час обшуків вилучили майже 110 тисяч доларів готівкою та золоті злитки вагою 2,5 кг.

Одеситку підозрюють у підробці документів та незаконному переправленні військовозобов’язаних за кордон. Фото: пресслужба НацполіціїОдеситку підозрюють у підробці документів та незаконному переправленні військовозобов’язаних за кордон. Фото: пресслужба Нацполіції
Одеситку підозрюють у підробці документів та незаконному переправленні військовозобов’язаних за кордон. Фото: пресслужба НацполіціїОдеситку підозрюють у підробці документів та незаконному переправленні військовозобов’язаних за кордон. Фото: пресслужба Нацполіції
Одеситку підозрюють у підробці документів та незаконному переправленні військовозобов’язаних за кордон. Фото: пресслужба НацполіціїОдеситку підозрюють у підробці документів та незаконному переправленні військовозобов’язаних за кордон. Фото: пресслужба Нацполіції

За даними слідства, підозрювана 38-річна мешканка Одеси разом із спільниками виготовляла підроблені свідоцтва про народження третьої дитини. Це дозволяло чоловікам законно перетинати державний кордон під час воєнного стану. Оголошення про «послуги» розміщувалися в Telegram, а вартість одного фіктивного документа становила 14,5 тисяч гривень. Правоохоронці задокументували кілька епізодів злочинної діяльності фігурантки.

Під час санкціонованих обшуків у підозрюваної та її спільників вилучили понад 270 підроблених печаток, бланки різних установ, чорнові записи, банківські картки, 2,5 кг золотих злитків і майже 110 тисяч доларів готівкою.

Одеситку підозрюють у підробці документів та незаконному переправленні військовозобов’язаних за кордон. Фото: пресслужба НацполіціїОдеситку підозрюють у підробці документів та незаконному переправленні військовозобов’язаних за кордон. Фото: пресслужба Нацполіції
Одеситку підозрюють у підробці документів та незаконному переправленні військовозобов’язаних за кордон. Фото: пресслужба НацполіціїОдеситку підозрюють у підробці документів та незаконному переправленні військовозобов’язаних за кордон. Фото: пресслужба Нацполіції
Одеситку підозрюють у підробці документів та незаконному переправленні військовозобов’язаних за кордон. Фото: пресслужба НацполіціїОдеситку підозрюють у підробці документів та незаконному переправленні військовозобов’язаних за кордон. Фото: пресслужба Нацполіції

Жінці повідомили про підозру у підробленні документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів та у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Їй загрожує до дев’яти років тюрми, позбавлення права займати певні посади строком до трьох років, а також конфіскація майна.

Раніше на Миколаївщині правоохоронці завершили досудове розслідування щодо двох обвинувачуваних, які за даними поліції, підробляли медичні довідки для військовозобов'язаних.

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