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У Миколаєві завершили розслідування щодо двох осіб, які підробляли медичні довідки для військовозобов'язаних

На Миколаївщині правоохоронці завершили досудове розслідування щодо двох обвинувачуваних, які за даними поліції, підробляли медичні довідки для військовозобов'язаних.

Про це повідомили у пресслужбі Поліції Миколаївської області.

«Зловмисники підробляли медичні справи для визнання фахівцями медико-соціальної експертної комісії чоловіків призовного віку інвалідами певної групи, що у подальшому сприяло зняттю їх із військового обліку та можливості виїзду закордон», — зазначили правоохоронці.

У Миколаєві двох людей обвинувачують у підробці медичних довідок. Фото: Поліція Миколаївської областіУ Миколаєві двох людей обвинувачують у підробці медичних довідок. Фото: Поліція Миколаївської області
У Миколаєві двох людей обвинувачують у підробці медичних довідок. Фото: Поліція Миколаївської областіУ Миколаєві двох людей обвинувачують у підробці медичних довідок. Фото: Поліція Миколаївської області

Під час розслідування поліція з'ясувала, що 44-річна жителька Нової Одеси, використовуючи свої знайомства та корумповані зв’язки в державних установах, восени минулого року організувала схему з виготовлення фальшивих документів про здоров'я чоловіків призовного віку. Завдяки підробленим документам про інвалідність, чоловіків звільняли з військового обліку та давали дозвіл на виїзд за кордон.

За свої послуги жінка брала від 4 000 до 7 000 доларів США за кожну людину, пізніше кошти ділилися між членами організованої групи. Обвинувачуваним загрожує до 8 років увʼязнення.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали одесита, якого підозрюють в організації схем незаконного переправлення чоловіків з України за кордон, залучивши знайомого водія з Ізмаїла. За 8 тисяч доларів вони обіцяли п’ятьом військовозобов’язаним чоловікам допомогти потрапити у Придністров’я.

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