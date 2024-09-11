На Одещині поліція затримала підозрюваних, які незаконно переправляли військовозобов’язаних через кордон. Фото: Нацполіція

Одесит організував схему незаконного переправлення чоловіків з України за кордон, залучивши знайомого водія з Ізмаїла. За 8 тисяч доларів вони обіцяли п’ятьом військовозобов’язаним чоловікам допомогти потрапити у Придністров’я.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що 42-річний одесит разом із 54-річним водієм підшукали п’ятьох «клієнтів» і сказали чекати повідомлення про день та час незаконного відправлення до кордону з Придністров’я, аби покинути Україну в обхід пунктів пропуску. Підготовка до втечі, трансфер та поради коштували 8 тисяч доларів.

Крім цього, підозрювані обіцяли зв’язати чоловіків з особою за кордоном, яка за тисячу доларів допомогла б з оформленням документів про легальний в’їзд.

На Одещині поліція затримала підозрюваних, які незаконно переправляли військовозобов’язаних через кордон. Фото: Нацполіція

Поліцейські з’ясували час та місце зустрічі підозрюваних з військовозобов’язаними та затримали організатора в Одесі, а водія – в одному з сіл Одещини, коли він приїхав по пасажирів. Також у підозрюваних вилучили транспортні засоби, мобільні телефони та гроші.

На Одещині поліція затримала підозрюваних, які незаконно переправляли військовозобов’язаних через кордон. Фото: Нацполіція

Слідчі повідомили організаторам про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, а також сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, вчинені щодо кількох осіб, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, що передбачає частина 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

Чоловікам загрожує до 9 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Також чоловікам, які збиралися незаконно перетнути кордон, склали протоколи за частиною 2 статті 204-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі поліція встановлює інших осіб, які причетних до скоєння злочину. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, в Одеській області, на околиці села Новосеменівка Подільського району прикордонники затримали 12 чоловіків, які вночі намагалися незаконно перетнути кордон.