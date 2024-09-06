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Прикордонники затримали на Одещині 12 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови

Прикордонники затримали 12 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, фото: ДПСУПрикордонники затримали 12 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, фото: ДПСУ

В Одеській області, на околиці села Новосеменівка Подільського району прикордонники затримали 12 чоловіків, які вночі намагалися незаконно перетнути кордон.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, один із чоловіків спробував втекти, але його та усіх учасників незаконної подорожі прикордонники оперативно затримали.

Як зʼясувалося, чоловіки, скориставшись послугами телеграм-каналу, планували нелегально потрапити до Молдови через Придністровський сегмент.

Керував їхніми діями адміністратор месенджера, який за винагороду обіцяв безперешкодно переправити їх закордон. У разі вдалої операції кожен із них мав сплатити по 120 тисяч гривень, але завдяки пильності прикордонників «вояж» не вдався.

Відносно затриманих склали адмінпротоколи за частиною 2 статті 204-1 КУпАП, справи скерували до суду.

Раніше на Одещині правоохоронці затримали «на гарячому» двох організаторів незаконного переправлення осіб через кордон та трьох чоловіків призовного віку.

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