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Створили телеграм-канали для переправлення чоловіків за кордон: на Одещині затримали організаторів схеми

Затримано організаторів незаконного переправлення чоловіків через кордон, фото: ДПСЗатримано організаторів незаконного переправлення чоловіків через кордон, фото: ДПС

На Одещині правоохоронці затримали «на гарячому» двох організаторів незаконного переправлення осіб через кордон та трьох чоловіків призовного віку.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, бізнесмени створили декілька телеграм-каналів, де підшукували охочих покинути територію України й за свої послуги з кожної особи пропонували заплатити 6-12 тисяч доларів.

Зустрічали вони потенційних клієнтів в Одесі. Потім підвозили їх до кордону з Молдовою, а далі проводили степовими стежками поза пунктами пропуску.

Зазначається, що під час обшуків у них вилучили гроші, мобільні телефони та авто.

Суд їм обрав запобіжний заход у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2,5 мільйони гривень.

Заходи проводились в рамках кримінального провадження за частиною 3 статті 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Затримано організаторів незаконного переправлення чоловіків через кордон, фото: ДПСЗатримано організаторів незаконного переправлення чоловіків через кордон, фото: ДПС
Затримано організаторів незаконного переправлення чоловіків через кордон, фото: ДПСЗатримано організаторів незаконного переправлення чоловіків через кордон, фото: ДПС

Раніше на Миколаївщині викрили ще одну схему, за допомогою якої чоловіки отримували фіктивні документи про непридатність до військової служби. Затримано двох місцевих адвокатів.

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