Створили телеграм-канали для переправлення чоловіків за кордон: на Одещині затримали організаторів схеми
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- Марія Хаміцевич
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20:32, 03 вересня, 2024
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На Одещині правоохоронці затримали «на гарячому» двох організаторів незаконного переправлення осіб через кордон та трьох чоловіків призовного віку.
Як повідомили у Державній прикордонній службі, бізнесмени створили декілька телеграм-каналів, де підшукували охочих покинути територію України й за свої послуги з кожної особи пропонували заплатити 6-12 тисяч доларів.
Зустрічали вони потенційних клієнтів в Одесі. Потім підвозили їх до кордону з Молдовою, а далі проводили степовими стежками поза пунктами пропуску.
Зазначається, що під час обшуків у них вилучили гроші, мобільні телефони та авто.
Суд їм обрав запобіжний заход у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2,5 мільйони гривень.
Заходи проводились в рамках кримінального провадження за частиною 3 статті 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».
Раніше на Миколаївщині викрили ще одну схему, за допомогою якої чоловіки отримували фіктивні документи про непридатність до військової служби. Затримано двох місцевих адвокатів.